Ny seger för Mariestad mot drömmotståndet

Mariestad vann med 5–0 mot Grästorps IK

Mariestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mariestads Karl Umegård tvåmålsskytt

Grästorps IK är lite av ett drömmotstånd för Mariestad. På onsdagen vann Mariestad på nytt – den här gången hemma i Mariehus Arena. Matchen i hockeyettan södra slutade hela 5–0 (2–0, 2–0, 1–0). Det var Mariestads nionde raka seger mot Grästorps IK.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac:

– En tuff bortamatch där vi inte kommer upp i den nivån vi behöver för att bråka med Bois. Nu gäller det att ladda om batterierna fort då vi har en ny match på fredag mot Visby.

Segern var Mariestads fjärde på de senaste fem matcherna, och sjunde hemmasegern i rad.

Karl Umegård tvåmålsskytt för Mariestad

Karl Umegård gav Mariestad ledningen efter 5.31 med assist av Jeremias Lindewall och Max Wennlund. Laget gjorde 2–0 när Robin Höglund fick träff assisterad av Samuel Eklund och Carl-Johan Gustavsson efter 9.18.

Efter 5.06 i andra perioden slog Karl Umegård till på nytt framspelad av Anton Blomberg och Samuel Eklund och gjorde 3–0. Anton Blomberg gjorde dessutom 4–0 efter 11.34 på pass av Alex Fält och Wiggo Weinö.

Max Wennlund gjorde också 5–0 på passning från Anton Blomberg och Samuel Eklund efter 12.07 i tredje perioden.

Anton Blomberg gjorde ett mål för Mariestad och två målgivande passningar och Samuel Eklund hade tre assists.

Mariestads nya tabellposition är sjätte plats medan Grästorps IK är på 16:e plats. Ett fint lyft för Mariestad som låg på tionde plats så sent som den 3 januari.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 3–2 efter förlängningsspel .

I nästa match möter Mariestad Västervik borta och Grästorps IK möter Visby/Roma hemma. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 19.00.

Mariestad–Grästorps IK 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (5.31) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Max Wennlund), 2–0 (9.18) Robin Höglund (Samuel Eklund, Carl-Johan Gustavsson).

Andra perioden: 3–0 (25.06) Karl Umegård (Anton Blomberg, Samuel Eklund), 4–0 (31.34) Anton Blomberg (Alex Fält, Wiggo Weinö).

Tredje perioden: 5–0 (52.07) Max Wennlund (Anton Blomberg, Samuel Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Grästorps IK: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Västerviks IK, borta, 30 januari 19.00

Grästorps IK: Visby/Roma, hemma, 30 januari 19.00