Ny seger för Malung mot drömmotståndet

Seger för Malung med 3–1 mot Orsa

Malungs tionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Frisk Wesström matchvinnare för Malung

Malung fortsätter att vinna mot Orsa i U18 division 1 västra B herr. På torsdagen segrade Malung på nytt – den här gången med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) hemma i Malungs Ishall. Det var Malungs sjätte raka seger mot Orsa.

Det här innebär att Malung nu har elva segrar i följd i U18 division 1 västra B herr.

Malung–Orsa – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

16.02 in i andra perioden gjorde Malung 1–0 genom Artur Yanchalouski efter förarbete av Erik Ström och Elias Stridsberg.

Malung gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Samuel Frisk Wesström och Theo Lindström och punkterade matchen.

Vilmer Gräll reducerade dock för Orsa med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Lagens första möte för säsongen vann Malungs IF med 8–2.

Söndag 7 december möter Malung Avesta borta 14.00 och Orsa möter Falu J18 hemma 13.15.

Malung–Orsa 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Andra perioden: 1–0 (36.02) Artur Yanchalouski (Erik Ström, Elias Stridsberg).

Tredje perioden: 2–0 (52.28) Samuel Frisk Wesström (Max Mörk, Artur Yanchalouski), 3–0 (59.22) Theo Lindström (Linus Pelsholen), 3–1 (59.39) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 5-0-0

Orsa: 1-0-4

Nästa match:

Malung: Avesta BK, borta, 7 december

Orsa: Falu IF:1, hemma, 7 december