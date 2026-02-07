Ny seger för Malmö mot HV 71

Malmö-seger med 3–2 mot HV 71

Fredrik Händemark matchvinnare för Malmö

Andra förlusten i rad för HV 71

Malmö fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i SHL. På lördagen vann Malmö på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) hemma i Malmö Arena. Det var Malmös sjätte raka seger mot HV 71.

Timrå IK nästa för Malmö

HV 71 tog ledningen efter 18.27 genom Oskar Stål-Lyrenäs med assist av Axel Rindell.

Efter 3.47 i andra perioden nätade Axel Rindell på pass av Lukas Rousek och gjorde 0–2. Malmös Axel Sundberg gjorde 1–2 efter 12.19 framspelad av Janne Kuokkanen och Seth Barton.

4.39 in i tredje perioden nätade Malmös Lauri Pajuniemi framspelad av Janne Kuokkanen och Carl Persson och kvitterade. Efter 10.22 nätade Fredrik Händemark på pass av Axel Sundberg och Petter Vesterheim och avgjorde matchen. Händemark fullbordade därmed lagets vändning.

Torsdag 19 februari 19.00 möter Malmö Timrå IK borta i SCA Arena medan HV 71 spelar borta mot Rögle.

Malmö–HV 71 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (18.27) Oskar Stål-Lyrenäs (Axel Rindell).

Andra perioden: 0–2 (23.47) Axel Rindell (Lukas Rousek), 1–2 (32.19) Axel Sundberg (Janne Kuokkanen, Seth Barton).

Tredje perioden: 2–2 (44.39) Lauri Pajuniemi (Janne Kuokkanen, Carl Persson), 3–2 (50.22) Fredrik Händemark (Axel Sundberg, Petter Vesterheim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Timrå IK, borta, 19 februari 19.00

HV 71: Rögle BK, borta, 19 februari 19.00