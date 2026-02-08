Ny seger för Mälarö Hockey U18 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Joel Forsgren med fyra mål för Mälarö Hockey U18

Vilmer Wesley avgjorde för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 fortsätter att vinna mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. På söndagen segrade Mälarö Hockey U18 på nytt – den här gången med hela 9–2 (4–1, 2–0, 3–1) hemma i Allhallen. Det var Mälarö Hockey U18:s fjärde raka seger mot Hässelby Kälvesta HC U18.

Joel Forsgren var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Mälarö Hockey U18.

I första perioden var det Mälarö Hockey U18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 2.43 i andra perioden slog Vilmer Wesley till på nytt framspelad av Ossian Brunell och Alexander Täktén och gjorde 5–1. Joel Forsgren gjorde dessutom 6–1 efter 11.01 på pass av Vilmer Wesley och John Wallner.

Mälarö Hockey U18 vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 9–2.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mälarö Hockeyförening vunnit.

Torsdag 12 februari möter Mälarö Hockey U18 Värmdö HC 2 borta 20.00 och Hässelby Kälvesta HC U18 möter Nyköpings SK 2 U18 hemma 19.30.

Mälarö Hockey U18–Hässelby Kälvesta HC U18 9–2 (4–1, 2–0, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 0–1 (3.44) Cristian Matei (Sebastian Nyberg), 1–1 (4.43) Victor Ramberg (Oliver Fejér), 2–1 (5.30) Victor Ramberg, 3–1 (10.00) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, Ossian Brunell), 4–1 (19.47) Joel Forsgren.

Andra perioden: 5–1 (22.43) Vilmer Wesley (Ossian Brunell, Alexander Täktén), 6–1 (31.01) Joel Forsgren (Vilmer Wesley, John Wallner).

Tredje perioden: 7–1 (43.33) William Liutu (Alexander Täktén, Alexander Gredin), 8–1 (46.13) Joel Forsgren (Alexander Täktén, Vilmer Wesley), 9–1 (54.11) Joel Forsgren (Alexander Täktén, John Wallner), 9–2 (54.19) Sebastian Nyberg (Cristian Matei, Teodor Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 3-1-1

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Värmdö HC 2, borta, 12 februari 20.00

Hässelby Kälvesta HC U18: Nyköpings SK 2, hemma, 12 februari 19.30