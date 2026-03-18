Ny seger för Luleå i serien mot Brynäs

Med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) på hemmaplan mot Brynäs har Luleå tagit greppet i åttondelsfinalen i U20-SM. Luleå har greppet om matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Luleå–Brynäs – mål för mål

Luleå startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 42 sekunder slog Måns Josbrant till assisterad av Oliwer Sjöström. Laget gjorde 2–0 när William Håkansson hittade rätt på pass av David Granberg och Oliwer Sjöström efter 19.40.

Efter 4.28 i andra perioden slog Oskars Nils Briedis till framspelad av William Håkansson och Wille Höglund och gjorde 3–0. Brynäs Michal Svrcek gjorde 3–1 efter 8.42 på pass av Leo Sundqvist och Gustav Hillström.

16.59 in i tredje perioden satte Vilmer Tammilehto pucken och ökade ledningen.

Lagen möts igen på torsdag 18.00.

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (0.42) Måns Josbrant (Oliwer Sjöström), 2–0 (19.40) William Håkansson (David Granberg, Oliwer Sjöström).

Andra perioden: 3–0 (24.28) Oskars Nils Briedis (William Håkansson, Wille Höglund), 3–1 (28.42) Michal Svrcek (Leo Sundqvist, Gustav Hillström).

Tredje perioden: 4–1 (56.59) Vilmer Tammilehto.

Ställning i serien: Luleå–Brynäs 2–1

