Ny seger för Lindlöven J18 mot drömmotståndet

Lindlöven J18 vann med 2–1 efter straffar

Sixten Manfredsson matchvinnare för Lindlöven J18

Andra förlusten i följd för Borlänge

Borlänge är ett motstånd som verkar passa bra för Lindlöven J18. På torsdagen tog Lindlöven J18 ännu en seger hemma mot just Borlänge. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Lindlöven J18:s femte raka seger mot just Borlänge.

Hudiksvall nästa för Lindlöven J18

Lindlöven J18 tog ledningen efter 13.57 genom Loke Österlund efter pass från Sixten Manfredsson och Wiggo Lindberg. Efter 18.29 kvitterade Borlänge när Fabian Englund Lövgren slog till på passning från Nils Larsson och Nils Björklund Östning.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Lindlöven J18:s Sixten Manfredsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lindlöven J18 har två segrar och tre förluster och 19–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har tre vinster och två förluster och 22–13 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Lindlöven J18 på femte plats i tabellen medan Borlänge är på sjätte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Lindlövens IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Lindlöven J18 Hudiksvall i Holmen Center 13.20. Borlänge tar sig an Strömsbro hemma 12.00.

Lindlöven J18–Borlänge 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (13.57) Loke Österlund (Sixten Manfredsson, Wiggo Lindberg), 1–1 (18.29) Fabian Englund Lövgren (Nils Larsson, Nils Björklund Östning).

Straffar: 2–1 (65.00) Sixten Manfredsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 2-1-2

Borlänge: 3-1-1

Nästa match:

Lindlöven J18: Hudiksvalls HC, borta, 8 mars 13.20

Borlänge: Strömsbro IF, hemma, 8 mars 12.00