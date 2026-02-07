Ny seger för Kumla mot favoritmotståndet

Kumla-seger med 11–4 mot Forshaga

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Trym Hedelind gjorde fyra mål för Kumla

Forshaga är ett favoritmotstånd för Kumla och på lördagen tog Kumla ännu en seger borta mot just Forshaga. Matchen i U20 Div 1 västra B herr slutade hela 11–4 (4–2, 4–1, 3–1). Det var Kumlas fjärde raka seger mot just Forshaga.

Riktigt bra var Trym Hedelind, som stod för hela fyra mål för Kumla.

Segern var Kumlas nionde på de senaste tio matcherna.

William Harrysson matchvinnare för Kumla

Kumla tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.32 genom Trym Hedelind och gick upp till 0–3. Forshaga kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kumla dock ryckt åt sig ledningen med 2–4.

Kumla tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–5 efter 3.54 genom William Harrysson och gick upp till 2–6 innan Forshaga svarade.

Innan perioden var över hade Kumla ryckt åt sig ledningen med 8–3.

Kumla vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 11–4.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kumla med 14–1.

I nästa omgång har Forshaga Kils AIK U20 hemma i Ängevi Ishall, fredag 13 februari 19.30. Kumla spelar hemma mot BIK Karlskoga J18 torsdag 12 februari 19.00.

Forshaga–Kumla 4–11 (2–4, 1–4, 1–3)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (2.32) Trym Hedelind (Vincent Hagström), 0–2 (5.36) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson), 0–3 (13.33) Trym Hedelind (Alex Brorsson, Felix Borgshed), 1–3 (16.13) Elis Thorn (Alexander Eriksson, Erik Lott Petersén), 2–3 (17.53) Alexander Eriksson (Nils Sjödin), 2–4 (19.56) Björn Carlsson.

Andra perioden: 2–5 (23.54) William Harrysson (Charlie Klemetz), 2–6 (26.28) Trym Hedelind (Vincent Hagström, Wilhelm Log), 3–6 (27.48) Fred Beckman (Casper Gustafsson, Arvid Sjödin), 3–7 (34.50) Isak Larsson (Axel Frisk, Björn Carlsson), 3–8 (39.05) Lucas Svahlin (Trym Hedelind, Simon Andersson).

Tredje perioden: 4–8 (40.34) Elis Thorn (Erik Lott Petersén, Felix Strömdahl), 4–9 (42.49) Maximus Jonsson (Wilhelm Log, Charlie Klemetz), 4–10 (57.44) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg), 4–11 (58.19) Trym Hedelind (Charlie Klemetz, Isak Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Kumla: 4-0-1

Nästa match:

Forshaga: Kils AIK IK U23, hemma, 13 februari 19.30

Kumla: BIK Karlskoga 2, hemma, 12 februari 19.00