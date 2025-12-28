Ny seger för Karlskrona mot Västervik

Seger för Karlskrona med 5–1 mot Västervik

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Rasmus Olofsson avgjorde för Karlskrona

Sju raka segrar hade Karlskrona mot just Västervik i hockeyettan södra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Karlskrona på nytt – den här gången med 5–1 (4–0, 1–1, 0–0) borta i LF Arena.

Segern var Karlskronas femte på de senaste sex matcherna, och sjunde bortasegern i rad.

Mörrum nästa för Karlskrona

Karlskrona stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 42 sekunder i andra perioden nätade Elias Sjöström på pass av Viktor Smeds och Joel Ratkovic-Berndtsson och gjorde 0–5.

Västerviks Max Wahlgren gjorde 1–5 efter 17.18 framspelad av Joel Wahlgren.

Tredje perioden blev mållös och Karlskrona höll i sin 5–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes vann Karlskrona med 6–3.

Söndag 4 januari 16.00 spelar Västervik hemma mot Järfälla. Karlskrona möter Mörrum hemma i NKT Arena tisdag 30 december 19.00.

Västervik–Karlskrona 1–5 (0–4, 1–1, 0–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.02) Lukas Sjöblom (Anton Johansson, Liam Engström), 0–2 (2.35) Rasmus Olofsson (Oscar Hagman), 0–3 (8.42) Anton Johansson (Lukas Sjöblom, Liam Engström), 0–4 (14.58) Victor Crus-Rydberg (Robin Carlsson, Joel Ratkovic-Berndtsson).

Andra perioden: 0–5 (20.42) Elias Sjöström (Viktor Smeds, Joel Ratkovic-Berndtsson), 1–5 (37.18) Max Wahlgren (Joel Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 0-1-4

Karlskrona: 4-1-0

Nästa match:

Västervik: Järfälla HC, hemma, 4 januari 16.00

Karlskrona: Mörrum GoIS IK, hemma, 30 december 19.00