Ny seger för Karlskrona mot Västervik
- Seger för Karlskrona med 5–1 mot Västervik
- Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna
- Rasmus Olofsson avgjorde för Karlskrona
Sju raka segrar hade Karlskrona mot just Västervik i hockeyettan södra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Karlskrona på nytt – den här gången med 5–1 (4–0, 1–1, 0–0) borta i LF Arena.
Segern var Karlskronas femte på de senaste sex matcherna, och sjunde bortasegern i rad.
Mörrum nästa för Karlskrona
Karlskrona stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.
Efter 42 sekunder i andra perioden nätade Elias Sjöström på pass av Viktor Smeds och Joel Ratkovic-Berndtsson och gjorde 0–5.
Västerviks Max Wahlgren gjorde 1–5 efter 17.18 framspelad av Joel Wahlgren.
Tredje perioden blev mållös och Karlskrona höll i sin 5–1-ledning och vann.
När lagen senast möttes vann Karlskrona med 6–3.
Söndag 4 januari 16.00 spelar Västervik hemma mot Järfälla. Karlskrona möter Mörrum hemma i NKT Arena tisdag 30 december 19.00.
Västervik–Karlskrona 1–5 (0–4, 1–1, 0–0)
Hockeyettan södra, LF Arena
Första perioden: 0–1 (1.02) Lukas Sjöblom (Anton Johansson, Liam Engström), 0–2 (2.35) Rasmus Olofsson (Oscar Hagman), 0–3 (8.42) Anton Johansson (Lukas Sjöblom, Liam Engström), 0–4 (14.58) Victor Crus-Rydberg (Robin Carlsson, Joel Ratkovic-Berndtsson).
Andra perioden: 0–5 (20.42) Elias Sjöström (Viktor Smeds, Joel Ratkovic-Berndtsson), 1–5 (37.18) Max Wahlgren (Joel Wahlgren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 0-1-4
Karlskrona: 4-1-0
Nästa match:
Västervik: Järfälla HC, hemma, 4 januari 16.00
Karlskrona: Mörrum GoIS IK, hemma, 30 december 19.00
