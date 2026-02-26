Ny seger för Karlskrona mot drömmotståndet

Karlskrona vann med 5–1 mot Helsingborg

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hampus Ullberg med tre mål för Karlskrona

Karlskrona fortsätter att ha det lätt mot Helsingborg i U18 regional syd vår. På torsdagen vann Karlskrona på nytt – den här gången med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) hemma i NKT Arena. Det var Karlskronas fjärde raka seger mot Helsingborg.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

I och med detta har Helsingborg fyra förluster i rad.

Romeo Lerebäck gjorde matchvinnande målet

Karlskrona startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 25 sekunder slog Olle Willén till efter pass från Oliver Ulander och Hampus Ullberg. Efter 18.21 kvitterade Helsingborg när Emil Ylvén fick träff.

I andra perioden var det Karlskrona som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Hampus Ullberg och och ett mål var av Romeo Lerebäck.

23 sekunder in i tredje perioden satte Hampus Ullberg pucken på nytt och ökade ledningen.

Karlskronas Hampus Ullberg stod för tre mål och ett assist och Oliver Ulander hade tre assists.

Med tre omgångar kvar är Karlskrona i serieledning medan Helsingborg är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona med 6–1.

I nästa match, söndag 1 mars möter Karlskrona Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena 12.00 medan Helsingborg spelar borta mot Tingsryd 14.00.

Karlskrona–Helsingborg 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (0.25) Olle Willén (Oliver Ulander, Hampus Ullberg), 1–1 (18.21) Emil Ylvén.

Andra perioden: 2–1 (21.54) Romeo Lerebäck (Alvin Palmqvist, León Lindgren), 3–1 (28.49) Hampus Ullberg (Oliver Ulander), 4–1 (36.11) Hampus Ullberg (Oliver Ulander).

Tredje perioden: 5–1 (40.23) Hampus Ullberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Helsingborg: 1-1-3

Nästa match:

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, borta, 1 mars 12.00

Helsingborg: Tingsryds AIF, borta, 1 mars 14.00