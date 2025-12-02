Ny seger för Karlskrona mot Borås

Olle Willén med två mål för Karlskrona

Filip Brander matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona fortsätter att vinna mot Borås i U20 region syd herr. På tisdagen segrade Karlskrona på nytt – den här gången med hela 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) borta i Borås Ishall. Det var Karlskronas fjärde raka seger mot Borås.

Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson:

– Det var såklart en skön vinst då säsongen varit lite väl mycket upp och ner för killarna. Hoppas de kan hitta det självförtroende som kommer krävas framöver. Kul för Olle Willén att äntligen få spräcka nollan efter otaliga assist under säsongen. Killarna gör en stabil insats och alla checkar in från Forss i målet till sista forward. Alltid skönt slå Borås som vi haft täta, tuffa och roliga matcher mot genom åren.

Olle Willén gav Karlskrona ledningen efter 10.10 på pass av Emil Saaby Jakobsen och Albin Hjorth Svensson.

Karlskrona gjorde 0–2 genom Emil Norrtorp efter 1.26 i andra perioden.

Borås reducerade dock till 1–2 genom Ville Kiellarson tidigt i perioden av perioden.

Karlskrona gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Filip Brander och Olle Willén.

Efter 1.56 i tredje perioden reducerade Borås till 2–4 på nytt genom Ville Kiellarson med assist av Albin Carlsson. Fler mål än så blev det inte för Borås.

17.18 in i tredje perioden fick Ville Nyberg utdelning på pass av Oliver Heinonen och ökade ledningen.

Olle Willén gjorde två mål för Karlskrona och två assist och Emil Saaby Jakobsen hade tre assists.

Med tre omgångar kvar är Borås på elfte plats i tabellen medan Karlskrona är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona HK med 5–1.

Lördag 6 december 13.40 spelar Borås borta mot Jonstorp. Karlskrona möter Tingsryd J20 hemma i NKT Arena fredag 5 december 19.00.

Borås–Karlskrona 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (10.10) Olle Willén (Emil Saaby Jakobsen, Albin Hjorth Svensson).

Andra perioden: 0–2 (21.26) Emil Norrtorp (Emil Saaby Jakobsen, Olle Willén), 1–2 (21.48) Ville Kiellarson (Jakob Leinonen, Liam Danklint), 1–3 (25.57) Filip Brander (Olle Willén), 1–4 (35.27) Olle Willén (Emil Saaby Jakobsen, Simon Forss).

Tredje perioden: 2–4 (41.56) Ville Kiellarson (Albin Carlsson), 2–5 (57.18) Ville Nyberg (Oliver Heinonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-2-1

Karlskrona: 3-1-1

Nästa match:

Borås: Jonstorps IF IshF, borta, 6 december

Karlskrona: Tingsryds AIF Utv, hemma, 5 december