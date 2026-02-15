Ny seger för Kalmar mot favoritmotståndet

Seger för Kalmar med 7–4 mot Gislaveds SK U18

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalle Pitkänen med två mål för Kalmar

Kalmar har haft det lätt mot Gislaveds SK U18 i U18 division 1 syd B vår. Och på söndagen vann Kalmar på nytt – den här gången med 7–4 (0–1, 4–2, 3–1) hemma i Hatstore Arena. Det var Kalmars fjärde raka seger mot Gislaveds SK U18.

– Kalmar hade ett övertag vilket skottstatistiken visade i samtliga perioder. Gislaved spelade bra men Kalmar fick verkligen igång spelet i andra halvan av tredje perioden, kommenterade Kalmars lagledare Fredrik Johansson.

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna.

Levis Wahllöf blev matchvinnare

Sigge Bjelke gjorde 1–0 till gästande Gislaveds SK U18 efter 9.49 på pass av Liam Davidsson och Sixten Bjurbäck.

Kalmar förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och matchen med 7–4.

Alexander Kitanovski gjorde ett mål för Kalmar och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Kalmar och Gislaveds SK U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalmar HC vunnit.

Söndag 22 februari 12.00 spelar Kalmar borta mot Västervik. Gislaveds SK U18 möter Nybro Vikings hemma i Gislerinken torsdag 19 februari 19.15.

Kalmar–Gislaveds SK U18 7–4 (0–1, 4–2, 3–1)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (9.49) Sigge Bjelke (Liam Davidsson, Sixten Bjurbäck).

Andra perioden: 1–1 (22.46) Kalle Pitkänen (Theo Eriksson, Troy Friman), 2–1 (25.41) Theo Eriksson (Gustav Dunegård, Viggo Jörneklint), 3–1 (31.03) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf), 4–1 (35.04) Melker Petersson (Moltaz Göransson), 4–2 (37.46) Amaury Sarzier (Ognjen Bubic, Justus Persson), 4–3 (39.20) Fabian Sjöblom (Alexander Aune).

Tredje perioden: 4–4 (47.33) Carl Hartvigsson (Sigge Bjelke, Ognjen Bubic), 5–4 (51.56) Levis Wahllöf (Alexander Kitanovski), 6–4 (52.49) Gustav Dunegård (Melker Karlsson), 7–4 (55.55) Kalle Pitkänen (Alexander Kitanovski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Gislaveds SK U18: 0-0-5

Nästa match:

Kalmar: Västerviks IK, borta, 22 februari 12.00

Gislaveds SK U18: Nybro Vikings IF, hemma, 19 februari 19.15