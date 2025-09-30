Ny seger för Kållered – förlänger fina sviten

Kållered-seger med 5–4 mot Lerum

Isak De Vrij gjorde två mål för Kållered

Elliot Börjesson matchvinnare för Kållered

Segertåget fortsätter för Kållered. Mot Lerum borta i Vättlehallen på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–4 (0–0, 2–1, 3–3) och har nu fyra segrar i rad i U20 division 1 A syd herr.

Isak De Vrij tvåmålsskytt för Kållered

Den första perioden slutade 0–0. Lerum gjorde 1–0 genom Vinton Dalgaard efter 43 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade Kållereds Isak De Vrij och Hugo Jäderholm att laget vände underläge till ledning med 1–2. Kållered stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 6.27.

Måns Petersson, Felix Westheim och Måns Petersson reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–5 kom inte Lerum.

Kållereds Gustav Bräutigam stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Lerums andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lerum har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Kållered har tolv poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 november i Kållereds Ishall.

Lördag 4 oktober spelar Lerum borta mot Varberg 15.40 och Kållered mot Mölndal hemma 18.30 i Kållereds Ishall.

Lerum–Kållered 4–5 (0–0, 1–2, 3–3)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Andra perioden: 1–0 (20.43) Vinton Dalgaard (Mio Nygren-Madsén, Jacob Svanborg), 1–1 (29.34) Hugo Jäderholm (Valter Thuresson, Gustav Bräutigam), 1–2 (38.03) Isak De Vrij (Jonathan Johansson, Leo Dal Pozzo).

Tredje perioden: 1–3 (42.03) Isak De Vrij (Gustav Bräutigam, Hugo Dahlöf), 1–4 (44.15) Gustav Bräutigam (Karl Lundh), 1–5 (48.30) Elliot Börjesson (Leo Dal Pozzo, Valter Thuresson), 2–5 (51.13) Måns Petersson, 3–5 (55.11) Felix Westheim (Hugo Angelholt), 4–5 (56.09) Måns Petersson (Mio Nygren-Madsén, Melvin Petersson).

Nästa match:

Lerum: Varberg HK, borta, 4 oktober

Kållered: IF Mölndal Hockey, hemma, 4 oktober