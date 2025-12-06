Ny seger för Kalix U18 mot drömmotståndet

Kalix U18-seger med 2–0 mot Lycksele SK U18

John Lundberg matchvinnare för Kalix U18

Femte raka nederlaget för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 har varit lite av ett drömmotstånd för Kalix U18. På lördagen tog Kalix U18 ännu en seger borta mot Lycksele SK U18. Matchen i U18 division 1 norra A herr slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). Det var Kalix U18:s femte raka seger mot just Lycksele SK U18.

– Vi gör en bra match där vi får börja med att spela boxplay i sju minuter och får in en bra känsla efter att klara av det. Vi hade många bra lägen som vi kunde ha fått in. Det var länge sedan vi spelade, så jag tycker vi gör en riktigt bra insats, kommenterade Lycksele SK U18:s tränare Lars Stenmark.

Lycksele SK U18–Kalix U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 14.10 in i andra perioden som Kalix U18 tog ledningen genom John Lundberg efter förarbete av Erik Svedlund och Edwin Karlsson.

9.22 in i tredje perioden slog Erik Svedlund till framspelad av Max Öjercrantz och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Kalix U18:s nya tabellposition är tredje plats medan Lycksele SK U18 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalix HC med 6–3.

I nästa omgång har Lycksele SK U18 Bodens HF U18 hemma i Swoosh Arena, söndag 7 december 14.00. Kalix U18 spelar borta mot Sunderby SK U18 måndag 8 december 19.30.

Lycksele SK U18–Kalix U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Andra perioden: 0–1 (34.10) John Lundberg (Erik Svedlund, Edwin Karlsson).

Tredje perioden: 0–2 (49.22) Erik Svedlund (Max Öjercrantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 0-0-5

Kalix U18: 3-1-1

Nästa match:

Lycksele SK U18: Bodens HF, hemma, 7 december

Kalix U18: Sunderby SK div 1, borta, 8 december