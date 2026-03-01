Ny seger för Kalix mot Clemensnäs

Kalix vann med 4–0 mot Clemensnäs

Oliver Selström avgjorde för Kalix

18:e raka förlusten för Clemensnäs

Clemensnäs är ett motstånd som verkar passa bra för Kalix. På söndagen tog Kalix ännu en seger hemma mot just Clemensnäs. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–0 (2–0, 2–0, 0–0). Det var Kalix femte raka seger mot just Clemensnäs.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren tyckte till om matchen:

– En sista match som vi slet och krigade, men nu är det slut.

Det här var femte gången den här säsongen som Kalix målvakter höll nollan.

Kalix–Clemensnäs – mål för mål

Oliver Selström gav Kalix ledningen efter elva minuter efter pass från Elias Elomaa och Oscar Kohlström. Efter 14.48 gjorde också laget 2–0 när Albin Säteri fick träff på passning från Adam Helldén och Robert Von Gerdten.

Efter 14.49 i andra perioden nätade Elias Elomaa på pass av Filip Runbjer och David Kihl och gjorde 3–0. Filip Runbjer gjorde också 4–0 på pass av Elias Elomaa och Oscar Kohlström efter 18.46.

I tredje perioden höll Kalix i sin 4–0-ledning och vann.

Kalix Elias Elomaa stod för ett mål och två assists.

Kalix–Clemensnäs 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (11.38) Oliver Selström (Elias Elomaa, Oscar Kohlström), 2–0 (14.48) Albin Säteri (Adam Helldén, Robert Von Gerdten).

Andra perioden: 3–0 (34.49) Elias Elomaa (Filip Runbjer, David Kihl), 4–0 (38.46) Filip Runbjer (Elias Elomaa, Oscar Kohlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Clemensnäs: 0-0-5