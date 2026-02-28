Ny seger för HV 71 mot Huddinge IK

Isak Alvudd tvåmålsskytt

HV 71 fortsätter att ha det lätt mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. På lördagen vann HV 71 på nytt – den här gången med hela 6–1 (2–0, 1–1, 3–0) hemma i Husqvarna Garden. Det var HV 71:s fjärde raka seger mot Huddinge IK.

Algot Jansson gjorde 1–0 till HV 71 efter tio minuters spel framspelad av Alfred Nordén och Samuel Storck. 2–0 kom efter 13.55 när Neo Zrno Karhapää fick träff på pass av Vilmer Jansson.

Efter 9.18 i andra perioden slog Isak Alvudd till på pass av Alfred Nordén och Olle Sandberg och gjorde 3–0. Huddinge IK:s Elias Fredriksson gjorde 3–1 efter 16.12 framspelad av Anton Skoog Sjölund.

HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Oskar Mivell, Isak Alvudd och Olle Sandberg.

HV 71:s Alfred Nordén hade fyra assists och Isak Alvudd stod för två mål och ett assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann HV 71 med 13–4.

HV 71 möter Djurgården i nästa match hemma söndag 1 mars 12.00. Huddinge IK möter samma dag Linköping HC U18 borta.

HV 71–Huddinge IK 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (10.56) Algot Jansson (Alfred Nordén, Samuel Storck), 2–0 (13.55) Neo Zrno Karhapää (Vilmer Jansson).

Andra perioden: 3–0 (29.18) Isak Alvudd (Alfred Nordén, Olle Sandberg), 3–1 (36.12) Elias Fredriksson (Anton Skoog Sjölund).

Tredje perioden: 4–1 (48.50) Olle Sandberg (Alfred Nordén, Isak Alvudd), 5–1 (54.47) Oskar Mivell, 6–1 (54.55) Isak Alvudd (Alfred Nordén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Huddinge IK: 2-1-2

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, hemma, 1 mars 12.00

Huddinge IK: Linköping HC, borta, 1 mars 12.00