Ny seger för Huddinge mot Nyköping

Huddinge-seger med 3–0 mot Nyköping

Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Lazienkiewicz avgjorde för Huddinge

Huddinge fortsätter att ha det lätt mot Nyköping i U20 region öst fortsättning herr. På lördagen vann Huddinge på nytt – den här gången med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) borta i Stora Hallen. Det var Huddinges nionde raka seger mot Nyköping.

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Nyköping–Huddinge – mål för mål

Huddinge startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.21 slog Daniel Lazienkiewicz till på pass av Matej Vucic och Leo Kjellberg.

Andra perioden blev mållös.

10.04 in i tredje perioden satte Sebastian Wiman pucken på pass av Noah Herndal och Erik Söderman och ökade ledningen. Alexander Lenngren gjorde också 0–3 assisterad av William Gleisner efter 19.13.

Det här betyder att Nyköping ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Huddinge på första plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Huddinge IK vunnit.

På måndag 2 februari 19.40 spelar Nyköping borta mot Flemingsberg och Huddinge hemma mot Nacka.

Nyköping–Huddinge 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (1.21) Daniel Lazienkiewicz (Matej Vucic, Leo Kjellberg).

Tredje perioden: 0–2 (50.04) Sebastian Wiman (Noah Herndal, Erik Söderman), 0–3 (59.13) Alexander Lenngren (William Gleisner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Huddinge: 4-0-1

Nästa match:

Nyköping: Flemingsbergs IK, borta, 2 februari 19.40

Huddinge: Nacka HK, hemma, 2 februari 19.40