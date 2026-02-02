Ny seger för Huddinge mot Nacka

Huddinge segrade – 8–0 mot Nacka

Huddinges femte seger på de senaste sex matcherna

William Gleisner med två mål för Huddinge

Nacka är lite av ett drömmotstånd för Huddinge. På måndagen vann Huddinge på nytt – den här gången hemma i Björkängshallen. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade hela 8–0 (1–0, 3–0, 4–0). Det var Huddinges nionde raka seger mot Nacka.

Segern var Huddinges femte på de senaste sex matcherna.

William Gleisner gjorde två mål för Huddinge

Huddinge tog ledningen efter elva minuters spel genom William Gleisner.

Huddinge startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av William Gleisner, Theodor Engman och Matej Vucic.

Huddinge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Camilo Lovell, Vilgot Wickberg, Sebastian Wiman och Alexander Lenngren.

Huddinges Alexander Lenngren stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Huddinge är kvar i serieledning och Nacka stannar på sjunde plats, i serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Huddinge IK vunnit.

Huddinge tar sig an IK Göta i nästa match borta lördag 7 februari 17.30. Nacka möter samma dag 15.00 Tyresö Hanviken J20 hemma.

Huddinge–Nacka 8–0 (1–0, 3–0, 4–0)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (11.10) William Gleisner.

Andra perioden: 2–0 (20.37) William Gleisner (Camilo Lovell, Alexander Lenngren), 3–0 (29.01) Theodor Engman (Kean Wiman), 4–0 (33.45) Matej Vucic (Kean Wiman, Elias Callin).

Tredje perioden: 5–0 (41.18) Alexander Lenngren (Noah Wiberg), 6–0 (42.30) Sebastian Wiman (Erik Söderman), 7–0 (43.28) Vilgot Wickberg, 8–0 (49.17) Camilo Lovell (Alexander Lenngren, Elias Callin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Nacka: 2-0-3

Nästa match:

Huddinge: IK Göta, borta, 7 februari 17.30

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 7 februari 15.00