Ny seger för Frölunda mot favoritmotståndet

Frölunda fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i U20 nationell södra. På fredagen vann Frölunda på nytt – den här gången med hela 6–1 (1–1, 2–0, 3–0) hemma i Frölundaborg. Det var Frölundas åttonde raka seger mot HV 71.

Frölunda–HV 71 – mål för mål

Lucas Andersson gjorde 1–0 till HV 71 efter bara 1.25 efter pass från William Morin och Liam Andersson.

Frölunda kvitterade när Gustav Gäbel fick träff med assist av Zigge Bratt och Vilmer Hagelin efter 9.11.

Frölunda gjorde också 2–1 efter 12.13 i andra perioden när Måns Toresson slog till framspelad av Zigge Bratt och Max Westergård.

Felix Sibbesson gjorde dessutom 3–1 efter 12.48 på pass av Zigge Bratt och Gian Meier.

Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Felix Sibbesson, Måns Toresson och Zigge Bratt.

Frölundas Zigge Bratt stod för ett mål och tre assists, Felix Sibbesson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Måns Toresson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Frölunda är i fortsatt serieledning, med 42 poäng efter 20 matcher och HV 71 på nionde plats med 22 poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

Nästa motstånd för Frölunda är Linköping. Lagen möts lördag 6 december 16.30 i Frölundaborg. HV 71 tar sig an Växjö borta onsdag 10 december 19.00.

Frölunda–HV 71 6–1 (1–1, 2–0, 3–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (1.25) Lucas Andersson (William Morin, Liam Andersson), 1–1 (9.11) Gustav Gäbel (Zigge Bratt, Vilmer Hagelin).

Andra perioden: 2–1 (32.13) Måns Toresson (Zigge Bratt, Max Westergård), 3–1 (32.48) Felix Sibbesson (Zigge Bratt, Gian Meier).

Tredje perioden: 4–1 (46.20) Felix Sibbesson (Liam Elofsson, Axel Bröngel-Larsson), 5–1 (51.17) Zigge Bratt (Felix Sibbesson, Måns Toresson), 6–1 (54.59) Måns Toresson (Gian Meier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: Linköping HC, hemma, 6 december

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 10 december