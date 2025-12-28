Ny seger för Frölunda mot drömmotståndet

Seger för Frölunda med 3–2 efter straffar

Frölundas tionde seger på de senaste tio matcherna

Noah Hasa tvåmålsskytt för Frölunda

Tre raka segrar hade Frölunda mot just Malmö i SHL inför söndagens match. Och på söndagen segrade Frölunda på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Malmö Arena.

I och med detta har Frölunda hela tio raka segrar i SHL.

Noah Hasa gjorde 1–0 till Frölunda efter bara 2.08 framspelad av Isac Born och Dominik Egli.

Efter 6.37 i andra perioden slog Noah Hasa till på nytt framspelad av Jere Innala och Isac Heens och gjorde 0–2.

9.34 in i tredje perioden satte Axel Sundberg pucken på pass av Carl Persson och Robin Salo och reducerade.

Carl Persson stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 44 sekunder kvar att spela på passning från Lauri Pajuniemi och Robin Salo.

Frölundas Jacob Peterson satte den avgörande straffen för gästerna.

Malmö har tre vinster och två förluster och 18–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

På tisdag 30 december 19.00 spelar Malmö borta mot HV 71 och Frölunda hemma mot Färjestad.

Malmö–Frölunda 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (2.08) Noah Hasa (Isac Born, Dominik Egli).

Andra perioden: 0–2 (26.37) Noah Hasa (Jere Innala, Isac Heens).

Tredje perioden: 1–2 (49.34) Axel Sundberg (Carl Persson, Robin Salo), 2–2 (59.16) Carl Persson (Lauri Pajuniemi, Robin Salo).

Straffar: 2–3 (65.00) Jacob Peterson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Malmö: HV 71, borta, 30 december 19.00

Frölunda: Färjestads BK, hemma, 30 december 19.00