Ny seger för Forshaga – tog tredje raka

När Forshaga mötte Örnsköldsvik Hockey på hemmaplan i Ängevi Ishall på söndagen kom tredje raka segern. Laget spelar riktigt bra i hockeyettan norra efter en tidigare tuff period. Laget vann med 4–1 (0–0, 1–0, 3–1).

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 14.26 in i andra perioden som Forshaga tog ledningen genom Sebastian Lövgren framspelad av Pelle Hedlund och Adam Byström Johansson.

Forshaga tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.13 genom Tom Fridén och gick upp till 3–0 innan Örnsköldsvik Hockey svarade.

Segern skrevs till slut till 4–1 för Forshaga.

Nästa motstånd för Forshaga är Strömsbro. Örnsköldsvik Hockey tar sig an Wings Arlanda hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Forshaga–Örnsköldsvik Hockey 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Andra perioden: 1–0 (34.26) Sebastian Lövgren (Pelle Hedlund, Adam Byström Johansson).

Tredje perioden: 2–0 (43.13) Tom Fridén (Martin Fridén, Jacob Ringman), 3–0 (47.28) Pelle Hedlund (Adam Byström Johansson, Tom Fridén), 3–1 (48.32) Carl Jacobson (Charlie Krånglin, Emil Hälldahl), 4–1 (58.27) Lukas Enqvist (Anton Wiklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Örnsköldsvik Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Forshaga: Strömsbro IF, hemma, 21 februari 16.00

Örnsköldsvik Hockey: Wings HC Arlanda, hemma, 21 februari 16.00