Ny seger för Forshaga mot favoritmotståndet

Forshaga vann med 3–2 efter förlängning

Forshagas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Karl Andersson avgjorde för Forshaga

Forshaga har haft det lätt mot Falu IF i hockeyettan norra. Och på onsdagen vann Forshaga på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning hemma i Ängevi Ishall. Det var Forshagas fjärde raka seger mot Falu IF.

– Skön seger. Vi är spelförande i hela matchen, vinner skotten med 38–16, men måste döda matchen tidigare. Vi gnetar på, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte till om matchen:

– En tuff bortamatch mot Forshaga i Värmland. Där de kom ut stenhårt första perioden sätt. Period två tre ungefär liknande fast det jämnar utspelet lite och få lite mera tidig anfall som starkt att hänger med matchen och får in sig en kvittering.

Segermålet för Forshaga stod Karl Andersson för 1.01 in i förlängningen.

Segern var Forshagas åttonde på de senaste tio matcherna.

Kalix nästa för Forshaga

Forshaga tog ledningen efter åtta minuters spel genom Jacob Ringman framspelad av Alfred Bergman och Linus Johnsson.

Efter 8.36 i andra perioden nätade Oscar Haglund framspelad av William Danielsen och Filip Hedberg och kvitterade för Falu IF.

7.52 in i tredje perioden slog Hugo Lindman Gustafsson till på pass av Christoffer Rasch och Wille Johansson och gav laget ledningen. Simon Daniels stod för målet när Falu IF kvitterade till 2–2 med 57 sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för Forshaga blev Karl Andersson som 1.01 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här betyder att Forshaga är kvar på fjärde plats och Falu IF stannar på 17:e plats, i serien.

På lördag 17 januari 16.00 spelar Forshaga borta mot Kalix och Falu IF hemma mot Bodens HF.

Forshaga–Falu IF 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (8.44) Jacob Ringman (Alfred Bergman, Linus Johnsson).

Andra perioden: 1–1 (28.36) Oscar Haglund (William Danielsen, Filip Hedberg).

Tredje perioden: 2–1 (47.52) Hugo Lindman Gustafsson (Christoffer Rasch, Wille Johansson), 2–2 (59.03) Simon Daniels.

Förlängning: 3–2 (61.01) Karl Andersson (Christoffer Rasch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Falu IF: 2-2-1

Nästa match:

Forshaga: Kalix HC, borta, 17 januari 16.00

Falu IF: Bodens HF, hemma, 17 januari 16.00