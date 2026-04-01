Ny seger för formstarka NY Rangers

NY Rangers segrade – 4–1 mot New Jersey

JT Miller avgjorde för NY Rangers

Tredje raka segern för NY Rangers

NY Rangers spelar riktigt bra i NHL. När laget mötte New Jersey på hemmaplan i Madison Square Garden på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

NY Rangers–New Jersey – mål för mål

Conor Sheary gav NY Rangers ledningen efter 8.14 på passning från Tye Kartye och Will Borgen. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 13.39 genom JT Miller på pass av Alexis Lafreniere och Adam Fox.

Connor Brown reducerade för New Jersey efter 51 sekunder in i andra perioden assisterad av Nico Hischier och Luke Hughes. Efter 11.12 i andra perioden nätade Jaroslav Chmelar framspelad av Braden Schneider och gjorde 3–1.

3.49 in i tredje perioden satte Mika Zibanejad pucken på pass av Gabriel Perreault och Adam Fox och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New Jersey Devils vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 3 april. Då möter NY Rangers Montreal i Madison Square Garden 01.00. New Jersey tar sig an Washington hemma 01.30.