Efter tunga perioden: Ny seger för Mjölby

Mjölby segrade – 6–2 mot Skövde HC

Olle Appelqvist gjorde två mål för Mjölby

Tredje raka segern för Mjölby

Mjölby spelar riktigt bra i U20 Div 1 B syd vår herr efter en tidigare tuff period. När laget mötte Skövde HC på hemmaplan i ProTrain Arena på tisdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 6–2 (3–1, 1–0, 2–1).

Mjölbys Olle Appelqvist tvåmålsskytt

Skövde HC tog ledningen i början av första perioden genom Vilmer Staaff Ekman.

Mjölby gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Laget gjorde 4–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Anton Nyqvist hittade rätt assisterad av Theo Cannervik och Philip Bågenklint.

Skövde HC reducerade till 4–2 redan efter efter 39 sekunder i tredje perioden genom Henrik Szwengier med assist av Loke Jonsson och Arvid Nilsson. Mer än så blev det dock inte för Skövde HC. 16.38 in i tredje perioden slog Otto Björk till framspelad av Ludvig Junebäck och Max Cedbro och ökade ledningen. Efter 17.13 nätade Olle Appelqvist på nytt på pass av Miliam Sjöö-Laisio och Noel Eriksson och ökade ledningen för Mjölby. 6–2-målet blev matchens sista.

Mjölbys Noel Eriksson hade fyra assists, Miliam Sjöö-Laisio hade tre assists och Olle Appelqvist gjorde två mål och ett målgivande pass.

Med tre omgångar kvar är Mjölby på tredje plats i tabellen medan Skövde HC är på femte plats.

De båda lagen möts igen lördag 14 februari 14.00, i Billingehov.

Mjölby–Skövde HC 6–2 (3–1, 1–0, 2–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (2.39) Vilmer Staaff Ekman (Olle Strömqvist), 1–1 (7.40) Olle Andersson (Miliam Sjöö-Laisio, Noel Eriksson), 2–1 (9.37) Ludvig Junebäck (Noel Eriksson, Olle Appelqvist), 3–1 (18.43) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio).

Andra perioden: 4–1 (39.56) Anton Nyqvist (Theo Cannervik, Philip Bågenklint).

Tredje perioden: 4–2 (40.39) Henrik Szwengier (Loke Jonsson, Arvid Nilsson), 5–2 (56.38) Otto Björk (Ludvig Junebäck, Max Cedbro), 6–2 (57.13) Olle Appelqvist (Miliam Sjöö-Laisio, Noel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Skövde HC: 2-0-3

Nästa match:

Mjölby: Skövde Hockey Club, borta, 14 februari 14.00

Skövde HC: Mjölby HC, hemma, 14 februari 14.00