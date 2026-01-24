Ny seger för formstarka Frölunda

Frölunda vann med 3–2 mot Växjö

Vilmer Hagelin matchvinnare för Frölunda

Tredje raka segern för Frölunda

Frölunda spelar riktigt bra i U20 nationell södra. När laget mötte Växjö på bortaplan i Växjö Ishall på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Vilmer Hagelin stod för Frölundas avgörande mål med bara elva sekunder kvar av slutperioden.

VIK Hockey U20 nästa för Frölunda

Zacharias Käll gav Frölunda ledningen efter 13.32 efter förarbete av Hugo Kalinagil. Efter 17.20 kvitterade Växjö när Melker Hof hittade rätt efter pass från Daniel Floryk.

Efter 5.45 i andra perioden nätade Liam Elofsson framspelad av Gian Meier och gav Frölunda ledningen.

5.37 in i tredje perioden nätade Växjös Liam Pettersson på pass av Melker Hof och kvitterade. Men Frölunda avgjorde matchen med elva sekunder kvar att spela genom Vilmer Hagelin med assist av Viktor Olihn och Mads Kongsbak Klyvö.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter Växjö SSK U20 borta och Frölunda möter VIK Hockey U20 borta. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 16.00.

Växjö–Frölunda 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (13.32) Zacharias Käll (Hugo Kalinagil), 1–1 (17.20) Melker Hof (Daniel Floryk).

Andra perioden: 1–2 (25.45) Liam Elofsson (Gian Meier).

Tredje perioden: 2–2 (45.37) Liam Pettersson (Melker Hof), 2–3 (59.49) Vilmer Hagelin (Viktor Olihn, Mads Kongsbak Klyvö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 1-0-4

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Södertälje SK, borta, 31 januari 16.00

Frölunda: VIK Västerås HK, borta, 31 januari 16.00