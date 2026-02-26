Ny seger för Flemingsberg mot favoritmotståndet

Flemingsberg segrade – 2–1 efter förlängning

Flemingsbergs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Liam Thunberg Josende matchvinnare för Flemingsberg

Sollentuna har varit lite av ett drömmotstånd för Flemingsberg. På torsdagen tog Flemingsberg ännu en seger borta mot Sollentuna. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning. Det var Flemingsbergs åttonde raka seger mot just Sollentuna.

Segermålet för Flemingsberg stod Liam Thunberg Josende för 1.22 in i förlängningen.

Segern var Flemingsbergs sjätte på de senaste sju matcherna.

Sollentuna–Flemingsberg – mål för mål

Andrii Smirnykh gjorde 1–0 till Flemingsberg efter bara 1.32 på passning från Viking Liljeqvist.

Andra perioden blev mållös.

15.02 in i tredje perioden nätade Sollentunas Vaclav Kysilka framspelad av Tauras Galvelis och Eskil Börjesson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.22 innan Flemingsberg avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Liam Thunberg Josende, på pass av Joakim Dahl och Melvin Karlsson.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Flemingsbergs IK vunnit.

Söndag 1 mars möter Sollentuna SDE borta 13.25 och Flemingsberg möter Tumba hemma 17.10.

Sollentuna–Flemingsberg 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 0–1 (1.32) Andrii Smirnykh (Viking Liljeqvist).

Tredje perioden: 1–1 (55.02) Vaclav Kysilka (Tauras Galvelis, Eskil Börjesson).

Förlängning: 1–2 (61.22) Liam Thunberg Josende (Joakim Dahl, Melvin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-3-0

Flemingsberg: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: SDE HF, borta, 1 mars 13.25

Flemingsberg: IFK Tumba IK, hemma, 1 mars 17.10