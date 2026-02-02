Ny seger för Flemingsberg mot drömmotståndet

Flemingsberg vann med 5–3 mot Nyköping

Melvin Kreibom med två mål för Flemingsberg

Nyköpings andra raka förlust

Flemingsberg har haft det lätt mot Nyköping i U20 region öst fortsättning herr. Och på måndagen vann Flemingsberg på nytt – den här gången med 5–3 (0–1, 2–0, 3–2) hemma i Visättra Ishall. Det var Flemingsbergs femte raka seger mot Nyköping.

Nyköpings huvudtränare Eddie Jinglöv tyckte så här om matchen:

– Svänging match där vi inte når upp i nivå. Borde avgjort matchen tidigare och straffas stenhårt på våra misstag.

Melvin Kreibom med två mål för Flemingsberg

Noah Kolsbo gjorde 1–0 till Nyköping efter 17 minuter på passning från Victor Dahlberg.

Efter 11.26 i andra perioden slog Benjamin Törngren till på pass av August Tuvinger och kvitterade för Flemingsberg. Edvin Pettersson gjorde dessutom 2–1 efter 16.49 framspelad av Rasmus Kylmänen.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 5–3.

Flemingsbergs Benjamin Törngren stod för ett mål och två assists.

Resultatet innebär att Flemingsberg ligger kvar på femte plats och Nyköping på sjätte plats i tabellen. Ett tapp för Flemingsberg som låg på första plats så sent som den 11 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Flemingsbergs IK vunnit.

I nästa match möter Flemingsberg Brinken borta på lördag 7 februari 17.40. Nyköping möter Almtuna fredag 6 februari 19.45 hemma.

Flemingsberg–Nyköping 5–3 (0–1, 2–0, 3–2)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (17.24) Noah Kolsbo (Victor Dahlberg).

Andra perioden: 1–1 (31.26) Benjamin Törngren (August Tuvinger), 2–1 (36.49) Edvin Pettersson (Rasmus Kylmänen).

Tredje perioden: 2–2 (42.01) Albin Andersson (Helmer Dalin), 2–3 (46.36) Elliot Olofsson (Hannes Lenntorp), 3–3 (48.08) Axel Ridderström (Benjamin Törngren), 4–3 (48.48) Melvin Kreibom (Oskar Bal, Theo Venturi Karlström), 5–3 (58.18) Melvin Kreibom (Benjamin Törngren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-0-2

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Flemingsberg: Brinkens IF, borta, 7 februari 17.40

Nyköping: Almtuna IS, hemma, 6 februari 19.45