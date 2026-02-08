Flemingsbergs fina svit fortsätter mot Brinken

Flemingsberg-seger med 3–0 mot Brinken

Flemingsbergs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ludvig Schünzel matchvinnare för Flemingsberg

Brinken har varit lite av ett drömmotstånd för Flemingsberg. På söndagen tog Flemingsberg ännu en seger borta mot Brinken. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0). Det var Flemingsbergs fjärde raka seger mot just Brinken.

Segern var Flemingsbergs sjätte på de senaste sju matcherna.

Nacka nästa för Flemingsberg

Flemingsberg tog ledningen efter nio minuters spel genom Ludvig Schünzel på pass av Joris Austakojis.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.28 in i tredje perioden slog Dominik Verbescuk till framspelad av Joris Austakojis och ökade ledningen. Liam Thunberg Josende gjorde också 0–3 assisterad av Tomas Chautur och Melvin Karlsson efter 18.09.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Torsdag 12 februari 19.40 möter Brinken Enköping borta i Bahcohallen medan Flemingsberg spelar hemma mot Nacka.

Brinken–Flemingsberg 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (9.39) Ludvig Schünzel (Joris Austakojis).

Tredje perioden: 0–2 (50.28) Dominik Verbescuk (Joris Austakojis), 0–3 (58.09) Liam Thunberg Josende (Tomas Chautur, Melvin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 2-0-3

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

Brinken: Enköpings SK HK, borta, 12 februari 19.40

Flemingsberg: Nacka HK, hemma, 12 februari 19.40