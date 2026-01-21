Ny seger för Färjestad mot Grums

Färjestad vann med 6–2 mot Grums

Färjestads Lukas Andersson tvåmålsskytt

Sjunde raka förlusten för Grums

Nio raka segrar hade Färjestad mot just Grums i U18 Nationell södra herr inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Färjestad på nytt – den här gången med 6–2 (2–0, 3–2, 1–0) hemma i Löfbergs Arena.

Lukas Andersson med två mål för Färjestad

Färjestad började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.12 slog Joacim Olsson till efter pass från Max Haglund och Edvin Näslund. 2–0 kom efter 12.46 när Lukas Andersson slog till med assist av Simon Näslund.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Färjestad avslutade matchen med sitt 6–2-mål med 47 sekunder kvar att spela genom Tom Bjurman efter förarbete av Oscar Blom och Lukas Andersson. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Färjestads Lukas Andersson stod för två mål och ett assist.

Färjestads nya tabellposition är sjunde plats medan Grums är på tolfte och sista plats. Ett fint lyft för Färjestad som låg på tolfte plats så sent som den 3 januari.

När lagen senast möttes vann Färjestad med 5–1.

I nästa match, lördag 24 januari möter Färjestad Malmö borta i Kirsebergs Ishall 15.20 medan Grums spelar borta mot Rögle 14.00.

Färjestad–Grums 6–2 (2–0, 3–2, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.12) Joacim Olsson (Max Haglund, Edvin Näslund), 2–0 (12.46) Lukas Andersson (Simon Näslund).

Andra perioden: 3–0 (20.24) Lukas Andersson (Alexander Nilsson), 4–0 (20.42) Vilgot Nygren (Alexander Nilsson, Edvin Näslund), 5–0 (21.08) Jonathan Granquist (Wille Andersson Jöhnk), 5–1 (29.50) Truls Estenstad (Lukas Owesten, Carl Glänfält), 5–2 (30.28) Jack Smedberg (Lukas Owesten).

Tredje perioden: 6–2 (59.13) Tom Bjurman (Oscar Blom, Lukas Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Grums: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, borta, 24 januari 15.20

Grums: Rögle BK, borta, 24 januari 14.00