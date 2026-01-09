Ny seger för Edmonton mot drömmotståndet

Edmonton vann med 4–3 mot Winnipeg

Evan Bouchard matchvinnare för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Edmonton fortsätter att vinna mot Winnipeg i NHL. På fredagen segrade Edmonton på nytt – den här gången med 4–3 (1–3, 1–0, 2–0) borta i Canada Life Centre. Det var Edmontons fjärde raka seger mot Winnipeg.

Los Angeles nästa för Edmonton

Winnipeg tog ledningen i första perioden genom Kyle Connor.

Edmonton gjorde 1–1 genom Vasilij Podkolzin med 2.58 kvar att spela.

Winnipeg gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Tanner Pearson och Josh Morrissey.

Efter 19.39 i andra perioden nätade Connor McDavid framspelad av Leon Draisaitl och Evan Bouchard och reducerade åt Edmonton.

8.19 in i tredje perioden satte Zach Hyman pucken på pass av Darnell Nurse och kvitterade. Efter 10.37 nätade Evan Bouchard framspelad av Ryan Nugent-Hopkins och Connor McDavid och avgjorde matchen. Bouchard fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Edmonton Oilers vunnit.

Winnipeg tar sig an Los Angeles i nästa match hemma lördag 10 januari 02.00. Edmonton möter Los Angeles hemma söndag 11 januari 04.00.

Winnipeg–Edmonton 3–4 (3–1, 0–1, 0–2)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (11.11) Kyle Connor (Mark Scheifele, Alex Iafallo), 1–1 (17.02) Vasilij Podkolzin (Kasperi Kapanen, Ty Emberson), 2–1 (18.16) Tanner Pearson (Cole Koepke), 3–1 (18.56) Josh Morrissey (Kyle Connor, Mark Scheifele).

Andra perioden: 3–2 (39.39) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 3–3 (48.19) Zach Hyman (Darnell Nurse), 3–4 (50.37) Evan Bouchard (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 0-1-4

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Winnipeg: Los Angeles Kings, hemma, 10 januari 02.00

Edmonton: Los Angeles Kings, hemma, 11 januari 04.00