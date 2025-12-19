Ny seger för Dallas mot drömmotståndet

Dallas Wyatt Johnston tvåmålsskytt

Justin Hryckowian avgjorde för Dallas

Dallas fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På fredagen segrade Dallas på nytt – den här gången med hela 5–3 (2–0, 2–2, 1–1) borta i SAP Center at San Jose. Det var Dallas åttonde raka seger mot San Jose.

Roope Hintz gjorde 1–0 till Dallas efter tolv minuter framspelad av Mikko Rantanen och Esa Lindell.

Laget gjorde också 0–2 genom Wyatt Johnston efter förarbete från Miro Heiskanen och Esa Lindell efter 17.38.

San Jose reducerade dock till 1–2 genom Shakir Mukhamadullin tidigt i andra perioden av perioden.

Dallas gjorde 1–3 genom Wyatt Johnston som gjorde sitt andra mål efter 8.40.

San Jose gjorde 2–3 genom Collin Graf med 3.16 kvar att spela av perioden.

Efter 19.17 gjorde Dallas 2–4 genom Justin Hryckowian.

4.32 in i tredje perioden slog Collin Graf till på nytt framspelad av Igor Chernyshov och Macklin Celebrini och reducerade. Men mer än så orkade San Jose inte med.

Dallas punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.18 kvar att spela genom Jamie Benn. 3–5-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att San Jose nu ligger på femte plats i Pacific division. Dallas är på andra plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dallas med 4–1.

Söndag 21 december 04.00 spelar San Jose hemma mot Seattle. Dallas möter Anaheim Ducks borta i Honda Center lördag 20 december 04.00.

San Jose–Dallas 3–5 (0–2, 2–2, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (12.25) Roope Hintz (Mikko Rantanen, Esa Lindell), 0–2 (17.38) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Esa Lindell).

Andra perioden: 1–2 (21.43) Shakir Mukhamadullin (Ty Dellandrea), 1–3 (28.40) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Roope Hintz), 2–3 (36.44) Collin Graf (Macklin Celebrini), 2–4 (39.17) Justin Hryckowian.

Tredje perioden: 3–4 (44.32) Collin Graf (Igor Chernyshov, Macklin Celebrini), 3–5 (58.42) Jamie Benn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Dallas: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: Seattle Kraken, hemma, 21 december 04.00

Dallas: Anaheim Ducks, borta, 20 december 04.00