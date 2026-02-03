Ny seger för Dallas mot drömmotståndet

Dallas vann med 4–3 efter förlängning

Dallas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Thomas Harley matchvinnare för Dallas

Winnipeg har varit lite av ett drömmotstånd för Dallas. På tisdagen tog Dallas ännu en seger hemma mot Winnipeg. Matchen i NHL slutade 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Dallas fjärde raka seger mot just Winnipeg.

Segermålet för Dallas stod Thomas Harley för 2.05 in i förlängningen.

Det här innebär att Dallas nu har fem segrar i följd i NHL.

Dallas–Winnipeg – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Dallas gjorde 1–0 genom Jason Robertson efter 48 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade Winnipegs Cole Perfetti och Gabriel Vilardi att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Dallas kvitterade till 2–2 genom Nils Lundkvist.

12.17 in i tredje perioden satte Mikko Rantanen pucken på pass av Justin Hryckowian och Miro Heiskanen och gav laget ledningen. Winnipeg kvitterade till 3–3 med 1.43 kvar att spela genom Logan Stanley framspelad av Mark Scheifele och Kyle Connor.

I förlängningen tog det 2.05 innan Dallas avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Thomas Harley, på pass av Matt Duchene och Miro Heiskanen.

Det här betyder att Winnipeg ligger på sjunde plats i Central division och Dallas är på tredje plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

Dallas tar sig an St Louis i nästa match hemma torsdag 5 februari 03.30. Winnipeg möter samma dag 01.00 Montreal hemma.

Dallas–Winnipeg 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 1–0 (20.48) Jason Robertson (Mikko Rantanen, Roope Hintz), 1–1 (22.26) Gabriel Vilardi (Cole Perfetti, Adam Lowry), 1–2 (23.58) Cole Perfetti (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele), 2–2 (35.13) Nils Lundkvist (Matt Duchene, Jamie Benn).

Tredje perioden: 3–2 (52.17) Mikko Rantanen (Justin Hryckowian, Miro Heiskanen), 3–3 (58.17) Logan Stanley (Mark Scheifele, Kyle Connor).

Förlängning: 4–3 (62.05) Thomas Harley (Matt Duchene, Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 5-0-0

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Dallas: St Louis Blues, hemma, 5 februari 03.30

Winnipeg: Montreal Canadiens, hemma, 5 februari 01.00