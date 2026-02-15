Ny seger för Dalen mot favoritmotståndet

Seger för Dalen med 3–2 mot Mjölby

Ludwig Danielsson avgjorde för Dalen

Andra raka nederlaget för Mjölby

Fyra raka segrar hade Dalen mot just Mjölby i U18 division 1 syd B vår inför söndagens match. Och på söndagen segrade Dalen på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0) borta i ProTrain Arena.

Gislaveds SK U18 nästa för Dalen

Eric Holmberg gjorde 1–0 till Dalen efter 17.55 efter förarbete av Marcus Krause och Oskar Fred.

Isac Gustafsson och Olle Andersson såg till att Mjölby vände till ledning med 2–1.

Dalen kvitterade till 2–2 genom Ville Marjavaara i andra perioden.

4.05 in i tredje perioden nätade Dalens Ludwig Danielsson framspelad av Philip Arthursson och Simon Blom och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Dalen ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Mjölby är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Dalen med 8–3.

Nästa motstånd för Dalen är Gislaveds SK U18. Lagen möts söndag 22 februari 12.15 i Gislerinken.

Mjölby–Dalen 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (17.55) Eric Holmberg (Marcus Krause, Oskar Fred).

Andra perioden: 1–1 (24.35) Olle Andersson (Arvid Lundell), 2–1 (29.41) Isac Gustafsson, 2–2 (32.16) Ville Marjavaara (Colin Blomberg).

Tredje perioden: 2–3 (44.05) Ludwig Danielsson (Philip Arthursson, Simon Blom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-0-4

Dalen: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Gislaveds SK, borta, 22 februari 12.15