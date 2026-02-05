Ny seger för Columbus mot Chicago
- Columbus vann med 4–0 mot Chicago
- Columbus nionde seger på de senaste tio matcherna
- Zach Werenski avgjorde för Columbus
Columbus fortsätter att vinna mot Chicago i NHL. På torsdagen segrade Columbus på nytt – den här gången med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) hemma i Nationwide Arena. Det var Columbus sjunde raka seger mot Chicago.
I och med detta har Columbus hela sju raka segrar i NHL.
Columbus–Chicago – mål för mål
Columbus tog ledningen efter fyra minuters spel genom Zach Werenski efter förarbete av Cole Sillinger och Charlie Coyle. Laget gjorde 2–0 efter 12.50 när Ivan Provorov hittade rätt assisterad av Adam Fantilli och Mason Marchment.
Efter 5.17 i andra perioden nätade Danton Heinen framspelad av Charlie Coyle och gjorde 3–0.
Columbus gjorde också 4–0 genom Sean Monahan efter 15.33 i tredje perioden.
När lagen senast möttes vann Columbus med 4–2.
I nästa match, fredag 27 februari möter Columbus Boston borta i TD Garden 01.00 medan Chicago spelar borta mot Nashville 02.00.
Columbus–Chicago 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)
NHL, Nationwide Arena
Första perioden: 1–0 (4.46) Zach Werenski (Cole Sillinger, Charlie Coyle), 2–0 (12.50) Ivan Provorov (Adam Fantilli, Mason Marchment).
Andra perioden: 3–0 (25.17) Danton Heinen (Charlie Coyle).
Tredje perioden: 4–0 (55.33) Sean Monahan.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 5-0-0
Chicago: 1-1-3
Nästa match:
Columbus: Boston Bruins, borta, 27 februari 01.00
Chicago: Nashville Predators, borta, 27 februari 02.00
