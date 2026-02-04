Ny seger för Clemensnäs U18 mot Piteå Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 3–1 mot Piteå Hockey U18

Casper Wahlberg avgjorde för Clemensnäs U18

Piteå Hockey U18:s fjärde raka förlust

Piteå Hockey U18 har varit lite av ett drömmotstånd för Clemensnäs U18. På onsdagen tog Clemensnäs U18 ännu en seger hemma mot Piteå Hockey U18. Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade 3–1 (1–0, 1–1, 1–0). Det var Clemensnäs U18:s fjärde raka seger mot just Piteå Hockey U18.

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund om matchen:

– Vi hinner inte med och sortera rätt i hemgångarna idag när spelet vänder. Sen tar vi inte tillvara på powerplay-spelet. Vi pressar på bra sista tio minuterna i tredje perioden och skapar några riktigt bra lägen, men Clemensnäs vinner rättvist.

I och med detta har Piteå Hockey U18 fyra förluster i rad.

Clemensnäs U18–Piteå Hockey U18 – mål för mål

Max Rönnberg gjorde 1–0 till Clemensnäs U18 efter 16.00 efter förarbete av Ludvig Moberg och Noel Lindgren.

Efter 12.59 i andra perioden nätade Casper Wahlberg på pass av Noel Lindgren och Oskar Öhrvall och gjorde 2–0. Piteå Hockey U18:s Nils Johansson gjorde 2–1 efter 18.00 framspelad av Max Högdahl och Lukas Waaranperä.

5.48 in i tredje perioden slog Kimi Broberg till framspelad av Max Rönnberg och Noel Lindgren och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Clemensnäs U18:s Noel Lindgren hade tre assists.

Piteå Hockey U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Clemensnäs U18 har sju poäng.

Det här var fjärde mötet mellan Clemensnäs U18 och Piteå Hockey U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Clemensnäs U18 Ö-vik Hockey U18 i Bjästa Ishall 12.00. Piteå Hockey U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 borta 16.00.

Clemensnäs U18–Piteå Hockey U18 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (16.00) Max Rönnberg (Ludvig Moberg, Noel Lindgren).

Andra perioden: 2–0 (32.59) Casper Wahlberg (Noel Lindgren, Oskar Öhrvall), 2–1 (38.00) Nils Johansson (Max Högdahl, Lukas Waaranperä).

Tredje perioden: 3–1 (45.48) Kimi Broberg (Max Rönnberg, Noel Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 2-1-2

Piteå Hockey U18: 1-0-4

Nästa match:

Clemensnäs U18: Örnsköldsvik HF, borta, 7 februari 12.00

Piteå Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 7 februari 16.00