Ny seger för Brynäs mot drömmotståndet

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Tim Östling avgjorde för Brynäs

Brynäs har haft det lätt mot Björklöven i U20 nationell norra. Och på söndagen vann Brynäs på nytt – den här gången med hela 6–1 (3–0, 1–0, 2–1) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs tolfte raka seger mot Björklöven.

– Tycker vi driver spelet från start till mål. Spelar med ett stort självförtroende i spelet med puck, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Brynäs–Björklöven – mål för mål

Brynäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.51 i mitten av perioden.

Efter 4.09 i andra perioden slog Leo Sundqvist till på pass av Gustav Hillström och Leo Berggren och gjorde 4–0.

Brynäs gjorde två mål i tredje perioden och gick från 4–0 till 6–0, målen av Cedrik Johansson och Edvin Nääs, vilket avgjorde matchen.

Filip Nygren reducerade förvisso men närmare än 6–1 kom inte Björklöven. Brynäs tog därmed en säker seger.

Theo Östberg och Hugo Östberg gjorde ett mål och två assist var för Brynäs.

Det här betyder att Brynäs är kvar i serieledning och Björklöven stannar sist, på tionde plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

I nästa omgång har Brynäs Timrå U20 hemma i Monitor ERP Arena, söndag 11 januari 17.00. Björklöven spelar hemma mot Djurgården lördag 10 januari 16.00.

Brynäs–Björklöven 6–1 (3–0, 1–0, 2–1)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (8.08) Hugo Östberg (Cedrik Johansson, Theo Östberg), 2–0 (13.34) Tim Östling (Gustav Hillström, William Bengtsson), 3–0 (14.59) Theo Östberg (Cedrik Johansson, Hugo Östberg).

Andra perioden: 4–0 (24.09) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Leo Berggren).

Tredje perioden: 5–0 (41.44) Cedrik Johansson (Sigge Holmgren, Theo Östberg), 6–0 (56.17) Edvin Nääs (William Bengtsson, Hugo Östberg), 6–1 (59.39) Filip Nygren (Egon Isaksson, Måns Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Timrå, hemma, 11 januari

Björklöven: Djurgårdens IF, hemma, 10 januari