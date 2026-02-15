Ny seger för Brynäs mot drömmotståndet

Brynäs-seger med 4–1 mot Björklöven

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Leo Sundqvist med tre mål för Brynäs

Björklöven är lite av ett drömmotstånd för Brynäs. På söndagen vann Brynäs på nytt – den här gången borta. Matchen i U20 nationell norra slutade 4–1 (1–0, 1–0, 2–1). Det var Brynäs 13:e raka seger mot Björklöven.

Brynäs tränare Victor Grönberg om matchen:

– En mer kämpar insats än skön spel idag. Tycker vi har en stabil defensiv matchen igenom som gör att vi hjälper målvakten på ett bra sätt.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Brynäs Leo Sundqvist tremålsskytt

Thed Jobs gav Brynäs ledningen efter 18.51 assisterad av Aron Dahlqvist och Elliot Pettersson.

Efter 18.48 i andra perioden slog Leo Sundqvist till framspelad av Hugo Östberg och Theo Östberg och gjorde 0–2.

Björklöven reducerade till 1–2 redan efter efter 53 sekunder i tredje perioden genom Philip Hemmyr på pass av Rasmus Becker och Jacob Söderberg-Nelson. Mer än så blev det dock inte för Björklöven. 3.15 in i tredje perioden fick Leo Sundqvist utdelning återigen och ökade ledningen. Leo Sundqvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 41 sekunder kvar att spela.

Leo Sundqvist gjorde tre mål för Brynäs.

Det här var fjärde mötet mellan Björklöven och Brynäs den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brynäs IF vunnit.

I nästa match möter Björklöven Djurgården borta på lördag 21 februari 17.00. Brynäs möter Timrå U20 fredag 20 februari 18.00 borta.

Björklöven–Brynäs 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (18.51) Thed Jobs (Aron Dahlqvist, Elliot Pettersson).

Andra perioden: 0–2 (38.48) Leo Sundqvist (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Tredje perioden: 1–2 (40.53) Philip Hemmyr (Rasmus Becker, Jacob Söderberg-Nelson), 1–3 (43.15) Leo Sundqvist, 1–4 (59.19) Leo Sundqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 1-0-4

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Björklöven: Djurgårdens IF, borta, 21 februari 17.00

Brynäs: Timrå, borta, 20 februari 18.00