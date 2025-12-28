Ny seger för Brynäs mot drömmotståndet

Seger för Brynäs med 5–4 efter förlängning

Jakob Silfverberg avgjorde för Brynäs

Andra förlusten i följd för Örebro Hockey

Örebro Hockey är lite av ett drömmotstånd för Brynäs. På söndagen vann Brynäs på nytt – den här gången hemma i Monitor ERP Arena. Matchen i SHL slutade 5–4 (0–1, 2–1, 2–2, 1–0) efter förlängning. Det var Brynäs sjunde raka seger mot Örebro Hockey.

Jakob Silfverberg slog till efter bara 39 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Brynäs–Örebro Hockey – mål för mål

Örebro Hockey tog ledningen efter 11.44 genom Kalle Kossila med assist av Patrik Karlkvist och Noah Steen.

Johan Larsson och Oskar Lindblom såg till att Brynäs vände till ledning med 2–1.

Örebro Hockey kvitterade till 2–2 genom Patrik Puistola i andra perioden.

Brynäs gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Axel Jonsson-Fjällby och Greg Scott.

Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 4–4 genom Luke Martin och Teemu Turunen i tredje perioden.

I förlängningen tog det 39 sekunder innan Brynäs avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Jakob Silfverberg, framspelad av Anton Rödin och Robert Hägg.

För tabellens utseende betyder det här att Brynäs ligger på tionde plats medan Örebro Hockey har elfteplatsen.

Brynäs möter Skellefteå AIK i nästa match borta tisdag 30 december 19.00. Örebro Hockey möter samma dag LHC borta.

Brynäs–Örebro Hockey 5–4 (0–1, 2–1, 2–2, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (11.44) Kalle Kossila (Patrik Karlkvist, Noah Steen).

Andra perioden: 1–1 (27.56) Oskar Lindblom (Kieffer Bellows), 2–1 (32.56) Johan Larsson (Jakob Silfverberg), 2–2 (38.41) Patrik Puistola.

Tredje perioden: 3–2 (45.41) Axel Jonsson-Fjällby (Linus Ölund, Johannes Kinnvall), 4–2 (47.42) Greg Scott (Tyler Vesel, Gustav Hillström), 4–3 (50.15) Luke Martin (Noah Steen, Kalle Kossila), 4–4 (53.24) Teemu Turunen (Melvin Fernström, Luke Martin).

Förlängning: 5–4 (60.39) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Robert Hägg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Örebro Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 30 december 19.00

Örebro Hockey: Linköping HC, borta, 30 december 19.00