Ny seger för Boston mot favoritmotståndet

Boston vann med 3–2 mot Columbus

Mark Kastelic avgjorde för Boston

Washington nästa motståndare för Columbus

Columbus har varit lite av ett favoritmotstånd för Boston. På måndagen tog Boston ännu en seger borta mot Columbus. Matchen i NHL slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1). Det var Bostons fjärde raka seger mot just Columbus.

Därmed slutade sviten vid fem förluster i rad för Boston.

New Jersey nästa för Boston

Columbus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.59 slog Mason Marchment till på pass av Dante Fabbro och Boone Jenner. Boston kvitterade till 1–1 efter 10.31 när Sean Kuraly hittade rätt på passning från Henri Jokiharju och Alex Steeves.

Boston gjorde också 1–2 efter 19.40 i andra perioden när Henri Jokiharju hittade rätt framspelad av Sean Kuraly och James Hagens.

Columbus kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.27 i tredje perioden genom Adam Fantilli assisterad av Danton Heinen. 10.22 in i tredje perioden nätade Bostons Mark Kastelic på pass av Sean Kuraly och Jordan Harris och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Sean Kuraly gjorde ett mål för Boston och spelade fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Nästa motstånd för Columbus är Washington. Boston tar sig an New Jersey hemma. Båda matcherna spelas onsdag 15 april 01.00.

Columbus–Boston 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (3.59) Mason Marchment (Dante Fabbro, Boone Jenner), 1–1 (10.31) Sean Kuraly (Henri Jokiharju, Alex Steeves).

Andra perioden: 1–2 (39.40) Henri Jokiharju (Sean Kuraly, James Hagens).

Tredje perioden: 2–2 (41.27) Adam Fantilli (Danton Heinen), 2–3 (50.22) Mark Kastelic (Sean Kuraly, Jordan Harris).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

Boston: 1-2-2

Nästa match:

Columbus: Washington Capitals, hemma, 15 april 01.00

Boston: New Jersey Devils, hemma, 15 april 01.00