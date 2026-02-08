Ny seger för Bollnäs/Alfta U18 mot Sandviken

Bollnäs/Alfta U18-seger med 7–3 mot Sandviken

Ludvig Dalebrant avgjorde för Bollnäs/Alfta U18

Sjunde förlusten i rad för Sandviken

Bollnäs/Alfta U18 fortsätter att ha det lätt mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. På söndagen vann Bollnäs/Alfta U18 på nytt – den här gången med 7–3 (1–1, 3–0, 3–2) borta i Arena Jernvallen. Det var Bollnäs/Alfta U18:s fjärde raka seger mot Sandviken.

Sandviken–Bollnäs/Alfta U18 – mål för mål

Bollnäs/Alfta U18 tog ledningen efter 4.55 genom Wille Kaneskär assisterad av Nils Hagelin och Arvid Östling. Sandviken kvitterade till 1–1 efter 18.37 när Anton Jansson hittade rätt med assist av Jacob Sundelius och Isak Dalsäng.

I andra perioden var det Bollnäs/Alfta U18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Wiktor Olsson, Melker Dalebrant och Ludvig Dalebrant.

Bollnäs/Alfta U18 dominerade i tredje perioden som laget vann och matchen med 7–3.

Wille Kaneskär gjorde ett mål för Bollnäs/Alfta U18 och spelade fram till tre mål och Ludvig Dalebrant stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bollnäs IS/Alfta GIF vunnit.

Nästa motstånd för Sandviken är Strömsbro 2. Lagen möts torsdag 12 februari 20.00 i Arena Jernvallen. Bollnäs/Alfta U18 tar sig an Strömsbro 2 hemma söndag 15 februari 16.00.

Sandviken–Bollnäs/Alfta U18 3–7 (1–1, 0–3, 2–3)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (4.55) Wille Kaneskär (Nils Hagelin, Arvid Östling), 1–1 (18.37) Anton Jansson (Jacob Sundelius, Isak Dalsäng).

Andra perioden: 1–2 (26.19) Wiktor Olsson (Jonathan Grönlund), 1–3 (29.43) Melker Dalebrant (Wille Kaneskär, Harry Arvidsson), 1–4 (37.39) Ludvig Dalebrant (Lukas Larsson, Sigve Dahlkvist).

Tredje perioden: 1–5 (43.45) Ludvig Dalebrant (Wille Kaneskär), 1–6 (48.18) Wiktor Olsson (Ludvig Dalebrant, Lukas Larsson), 1–7 (49.55) Harry Arvidsson (Wille Kaneskär), 2–7 (54.42) Wiktor Lind (Charlie Bergström, Walter Näslund Lundell), 3–7 (59.14) Bram Vennix (Charlie Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 0-0-5

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2

Nästa match:

Sandviken: Strömsbro IF 2, borta, 12 februari 20.00

Bollnäs/Alfta U18: Strömsbro IF 2, hemma, 15 februari 16.00