Ny seger för Bodens HF mot Forshaga

Seger för Bodens HF med 7–1 mot Forshaga

Bodens HF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andreas Nilsson avgjorde för Bodens HF

Bodens HF fortsätter att vinna mot Forshaga i hockeyettan norra. På söndagen segrade Bodens HF på nytt – den här gången med hela 7–1 (1–0, 2–1, 4–0) hemma i Hive Arena. Det var Bodens HF:s nionde raka seger mot Forshaga.

Det här innebär att Bodens HF nu har fyra segrar i följd i hockeyettan norra och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Kalix nästa för Bodens HF

Felix Dahlroth gjorde 1–0 till Bodens HF efter 13 minuter på pass av Kevin Arvidsson och Wille Åström.

Efter 10.05 i andra perioden gjorde Bodens HF 2–0 genom Andreas Nilsson.

Forshaga reducerade dock till 2–1 genom Pelle Hedlund efter 14.14 av perioden.

Bodens HF utökade ledningen igen genom Andreas Nilsson som gjorde sitt andra mål efter 17.45.

Bodens HF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Wallin, som gjorde två mål, och Daniel Mannberg, som gjorde två mål.

Bodens HF:s Kevin Arvidsson hade tre assists, Andreas Nilsson stod för två mål och ett assist och Nils Thomasson hade tre assists.

Nästa motstånd för Bodens HF är Kalix. Lagen möts onsdag 28 januari 19.00 i Part Arena. Forshaga tar sig an Sundsvall hemma söndag 1 februari 15.00.

Bodens HF–Forshaga 7–1 (1–0, 2–1, 4–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (13.33) Felix Dahlroth (Kevin Arvidsson, Wille Åström).

Andra perioden: 2–0 (30.05) Andreas Nilsson (Nils Thomasson, Kevin Arvidsson), 2–1 (34.14) Pelle Hedlund (Tom Fridén, Christoffer Rasch), 3–1 (37.45) Andreas Nilsson (Nils Thomasson, Oscar Eriksson).

Tredje perioden: 4–1 (41.01) Daniel Mannberg (Karl Persman, Andreas Nilsson), 5–1 (42.49) Daniel Mannberg (Nils Thomasson), 6–1 (55.58) Alexander Wallin (Simon Andersson, Karl Persman), 7–1 (57.49) Alexander Wallin (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Forshaga: 2-1-2

Nästa match:

Bodens HF: Kalix HC, borta, 28 januari 19.00

Forshaga: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 februari 15.00