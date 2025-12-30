Ny seger för Bodens HF mot drömmotståndet

Bodens HF-seger med 8–1 mot Piteå

Bodens HF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joshua Laframboise tvåmålsskytt för Bodens HF

Sex raka segrar hade Bodens HF mot just Piteå i hockeyettan norra inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Bodens HF på nytt – den här gången med hela 8–1 (1–0, 1–1, 6–0) borta i LF Arena.

Därmed har Bodens HF vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan norra.

Daniel Mannberg matchvinnare för Bodens HF

Felix Dahlroth gav Bodens HF ledningen efter tio minuters spel framspelad av Elias Callgren och Kevin Arvidsson.

Efter 50 sekunder i andra perioden nätade Daniel Mannberg framspelad av Andreas Nilsson och gjorde 0–2.

Piteås Wilmer Lindfors gjorde 1–2 efter 11.20 på pass av Oskar Lundkvist och Oscar Bramberg.

Bodens HF startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–8 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Joshua Laframboise, ett mål av Jacob Sundin, ett mål av Andreas Nilsson, ett mål av Oscar Eriksson och ett mål av Alexander Wallin.

Jacob Sundin gjorde ett mål för Bodens HF och tre assist och Andreas Nilsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Piteå har en vinst och fyra förluster och 15–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Piteå ligger kvar på tionde plats och Bodens HF på sjätte plats i tabellen.

I nästa omgång har Piteå Sundsvall borta i Brandcode Center, lördag 10 januari 16.00. Bodens HF spelar borta mot Örnsköldsvik Hockey lördag 3 januari 15.00.

Piteå–Bodens HF 1–8 (0–1, 1–1, 0–6)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (10.57) Felix Dahlroth (Elias Callgren, Kevin Arvidsson).

Andra perioden: 0–2 (20.50) Daniel Mannberg (Andreas Nilsson), 1–2 (31.20) Wilmer Lindfors (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg).

Tredje perioden: 1–3 (40.48) Andreas Nilsson (Daniel Mannberg, Nils Thomasson), 1–4 (43.06) Jacob Sundin (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth), 1–5 (46.06) Alexander Wallin (Jacob Sundin), 1–6 (47.38) Joshua Laframboise (Jacob Sundin), 1–7 (52.02) Oscar Eriksson (Andreas Nilsson, Nils Thomasson), 1–8 (53.01) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, David Thomasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 1-0-4

Bodens HF: 4-0-1

Nästa match:

Piteå: IF Sundsvall Hockey, borta, 10 januari 16.00

Bodens HF: Örnsköldsvik Hockey, borta, 3 januari 15.00