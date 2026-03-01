Ny seger för Björklöven mot drömmotståndet

Björklöven-seger med 6–3 mot Luleå

Oscar Djurberg matchvinnare för Björklöven

Andra raka segern för Björklöven

Tre raka segrar hade Björklöven mot just Luleå i U20 nationell norra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Björklöven på nytt – den här gången med 6–3 (0–3, 2–0, 4–0) hemma.

Björklöven–Luleå – mål för mål

Luleå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Björklöven reducerade till 1–3 redan efter efter 3.53 i andra perioden genom Max Gustafsson efter förarbete av Eddin Mesanovic. Björklöven reducerade igen efter 13.34 genom Bruno Osmanis på pass av Philip Hemmyr.

Björklöven gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 6–3. 5–3-målet kom med bara 3.27 kvar att spela genom Filip Nygren. Och med drygt två minuter kvar att spela kom också 6–3 genom Philip Hemmyr. Därmed tog laget en säker seger.

Luleås Måns Josbrant stod för tre poäng, varav två mål. Philip Hemmyr gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Björklöven.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Björklöven med 17–17 och Luleå med 20–18 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Björklöven möter Leksand i nästa match hemma lördag 7 mars 12.00. Luleå möter samma dag Timrå U20 borta.

Björklöven–Luleå 6–3 (0–3, 2–0, 4–0)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (1.10) Casper Kjölmoen (Måns Josbrant, David Lövgren), 0–2 (15.33) Måns Josbrant (Oskars Nils Briedis, Edvin Grimståhl), 0–3 (18.04) Måns Josbrant.

Andra perioden: 1–3 (23.53) Max Gustafsson (Eddin Mesanovic), 2–3 (33.34) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr).

Tredje perioden: 3–3 (49.09) Joakim Engholm (Jacob Söderberg-Nelson, Philip Hemmyr), 4–3 (50.00) Oscar Djurberg (Måns Ågren), 5–3 (56.33) Filip Nygren (Max Gustafsson, Oscar Djurberg), 6–3 (57.56) Philip Hemmyr (Bruno Osmanis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Björklöven: Leksand, hemma, 7 mars 12.00

Luleå: Timrå, borta, 7 mars 12.00