Ny seger för Björklöven mot AIK

Björklöven vann med 1–0 mot AIK

Björklövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Brodin matchvinnare för Björklöven

AIK har varit lite av ett drömmotstånd för Björklöven. På måndagen tog Björklöven ännu en seger hemma mot AIK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 1–0 (0–0, 1–0, 0–0). Det var Björklövens fjärde raka seger mot just AIK.

Daniel Brodin stod för Björklövens avgörande mål 10.33 in i andra perioden.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Björklövens målvakter höll nollan.

Det här innebär att Björklöven nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Oskarshamn nästa för Björklöven

Björklöven har fyra segrar och en förlust och 15–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har en vinst och fyra förluster och 9–17 i målskillnad.

Björklöven stannar därmed i serieledning och AIK på femte plats i tabellen.

I nästa omgång har Björklöven Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center, måndag 23 februari 19.00. AIK spelar borta mot Västerås lördag 21 februari 18.00.

Björklöven–AIK 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan

Andra perioden: 1–0 (30.33) Daniel Brodin (Lenni Killinen, Linus Cronholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Björklöven: IK Oskarshamn, borta, 23 februari 19.00

AIK: Västerås IK, borta, 21 februari 18.00