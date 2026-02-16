Ny seger för Björklöven mot AIK
- Björklöven vann med 1–0 mot AIK
- Björklövens fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Daniel Brodin matchvinnare för Björklöven
AIK har varit lite av ett drömmotstånd för Björklöven. På måndagen tog Björklöven ännu en seger hemma mot AIK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 1–0 (0–0, 1–0, 0–0). Det var Björklövens fjärde raka seger mot just AIK.
Daniel Brodin stod för Björklövens avgörande mål 10.33 in i andra perioden.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Björklövens målvakter höll nollan.
Det här innebär att Björklöven nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.
Oskarshamn nästa för Björklöven
Björklöven har fyra segrar och en förlust och 15–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har en vinst och fyra förluster och 9–17 i målskillnad.
Björklöven stannar därmed i serieledning och AIK på femte plats i tabellen.
I nästa omgång har Björklöven Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center, måndag 23 februari 19.00. AIK spelar borta mot Västerås lördag 21 februari 18.00.
Björklöven–AIK 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
Hockeyallsvenskan
Andra perioden: 1–0 (30.33) Daniel Brodin (Lenni Killinen, Linus Cronholm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Björklöven: 4-0-1
AIK: 1-0-4
Nästa match:
Björklöven: IK Oskarshamn, borta, 23 februari 19.00
AIK: Västerås IK, borta, 21 februari 18.00
