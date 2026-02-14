Ny seger för BIK Karlskoga J20 mot Orsa

BIK Karlskoga J20 segrade – 6–2 mot Orsa

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Marius Knutsen avgjorde för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 fortsätter att ha det lätt mot Orsa i U20 region väst herr. På lördagen vann BIK Karlskoga J20 på nytt – den här gången med 6–2 (4–1, 0–1, 2–0) hemma i Nobelhallen. Det var BIK Karlskoga J20:s tolfte raka seger mot Orsa.

Det var hemmaseger nummer sex i rad för BIK Karlskoga J20.

Grums nästa för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 11.29 i andra perioden nätade Liam Josefsson framspelad av Noah Melvin och Vilmer Gräll och reducerade åt Orsa.

1.10 in i tredje perioden satte Agust Kittel pucken på pass av Ebbe Knutsson och Hannes Perman och ökade ledningen. Efter 13.34 nätade Joel Antonsson framspelad av Filip Holgersson och Linus Ericsson och ökade ledningen för BIK Karlskoga J20. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har BIK Karlskoga vunnit.

Orsa tar sig an Valbo J20 hemma söndag 15 februari 13.15.

BIK Karlskoga J20–Orsa 6–2 (4–1, 0–1, 2–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (0.42) Kevin Sahlman (Leon Rörvall-Simons, Alfred Vallin), 1–1 (1.14) Isak Granquist (Hannes Perman, Villiam Lederud), 2–1 (2.43) Douglas Sättermann (Karl-Alfred Järås, Robin Sundqvist), 3–1 (6.48) Marius Knutsen, 4–1 (16.43) Villiam Lederud (Ebbe Knutsson).

Andra perioden: 4–2 (31.29) Liam Josefsson (Noah Melvin, Vilmer Gräll).

Tredje perioden: 5–2 (41.10) Agust Kittel (Ebbe Knutsson, Hannes Perman), 6–2 (53.34) Joel Antonsson (Filip Holgersson, Linus Ericsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 4-1-0

Orsa: 2-1-2

Nästa match:

Orsa: Valbo HC, hemma, 15 februari 13.15