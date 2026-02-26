Ny seger för Bäcken mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Seger för Bäcken med 6–0 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Bäckens femte seger på de senaste sex matcherna

Melker Gyllenspetz Munro matchvinnare för Bäcken

Grästorp/Sörhaga Alingsås är ett favoritmotstånd för Bäcken och på torsdagen tog Bäcken ännu en seger hemma mot just Grästorp/Sörhaga Alingsås. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade hela 6–0 (4–0, 2–0, 0–0). Det var Bäckens fjärde raka seger mot just Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Därmed har Bäcken vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 syd A vår.

Bäcken–Grästorp/Sörhaga Alingsås – mål för mål

Bäcken stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 8.00 i andra perioden nätade Ludvig Håkansson och gjorde 5–0. Till slut kom också 6–0-målet genom Alexander Dickson efter 11.45.

Tredje perioden blev mållös och Bäcken höll i sin 6–0-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är Bäcken på tredje plats i tabellen medan Grästorp/Sörhaga Alingsås är på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bäcken HC vunnit.

I nästa match, söndag 1 mars möter Bäcken Kungälv hemma i Marconihallen 13.10 medan Grästorp/Sörhaga Alingsås spelar borta mot Lidköping 16.00.

Bäcken–Grästorp/Sörhaga Alingsås 6–0 (4–0, 2–0, 0–0)

U18 division 1 syd A vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (1.20) Melker Gyllenspetz Munro (Albin Lindström), 2–0 (7.32) Alfons Fransson (Melvin Mireblom, Albin Lindström), 3–0 (9.28) Helmer Vungi (Olle Skartind), 4–0 (17.32) Olle Skartind (Emil Böhlin).

Andra perioden: 5–0 (28.00) Ludvig Håkansson, 6–0 (31.45) Alexander Dickson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 5-0-0

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 3-0-2

Nästa match:

Bäcken: Kungälvs IK, hemma, 1 mars 13.10

Grästorp/Sörhaga Alingsås: HC Lidköping Red Roosters, borta, 1 mars 16.00