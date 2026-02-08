Ny seger för Bäcken mot favoritmotståndet

Bäcken-seger med 4–0 mot Mölndal

Alfons Fransson matchvinnare för Bäcken

Andra raka segern för Bäcken

Mölndal är ett favoritmotstånd för Bäcken och på söndagen tog Bäcken ännu en seger borta mot just Mölndal. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade 4–0 (3–0, 1–0, 0–0). Det var Bäckens 13:e raka seger mot just Mölndal.

Mölndal–Bäcken – mål för mål

Bäcken stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Bäcken gjorde också 0–4 genom Sten Aronsson efter förarbete av Hannes Ekdahl och Helmer Vungi efter 1.41 i andra perioden.

I tredje perioden höll Bäcken i sin 4–0-ledning och vann.

Bäckens Hannes Ekdahl hade tre assists och Helmer Vungi gjorde ett mål och två assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bäcken med 10–1.

Söndag 15 februari spelar Mölndal borta mot Kungälv 14.00 och Bäcken mot Lidköping hemma 13.10 i Marconihallen.

Mölndal–Bäcken 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (0.57) Alfons Fransson, 0–2 (7.10) Ludvig Håkansson (Hannes Ekdahl, Helmer Vungi), 0–3 (16.43) Helmer Vungi (Hannes Ekdahl, Melker Gyllenspetz Munro).

Andra perioden: 0–4 (21.41) Sten Aronsson (Hannes Ekdahl, Helmer Vungi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 3-0-2

Bäcken: 3-0-2

Nästa match:

Mölndal: Kungälvs IK, borta, 15 februari 14.00

Bäcken: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 15 februari 13.10