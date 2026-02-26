AIK-Hockey Härnösand U18:s segerrad mot ÖSK/Ö-vik U18 intakt

Seger för AIK-Hockey Härnösand U18 med 6–1 mot ÖSK/Ö-vik U18

ÖSK/Ö-vik U18 är ett favoritmotstånd för AIK-Hockey Härnösand U18 och på torsdagen tog AIK-Hockey Härnösand U18 ännu en seger hemma mot just ÖSK/Ö-vik U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade hela 6–1 (1–1, 3–0, 2–0). Det var AIK-Hockey Härnösand U18:s fjärde raka seger mot just ÖSK/Ö-vik U18.

ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman om matchen:

– Vi börjar matchen bra, men sedan faller vi ifrån. Vi är inte tillräckligt på hugget och bjuder in Härnösand genom vårt eget spel. Andra perioden blir kostsam och sätter oss i ett svårt läge inför tredje. Det är något vi måste ta med oss och lära av.

Dennis Nordin gjorde 1–0 till ÖSK/Ö-vik U18 efter bara 3.03 efter förarbete från Walter Stoltz. Efter 14.34 kvitterade AIK-Hockey Härnösand U18 när Vladislavs Martukans hittade rätt framspelad av Daniel Daksevic.

I andra perioden var det AIK-Hockey Härnösand U18 som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Viktor Andersson, Vladislavs Martukans och Wilmer Marklund.

5.03 in i tredje perioden nätade AIK-Hockey Härnösand U18:s Theodor Melander och ökade ledningen. Efter 9.43 slog Daniel Daksevic till framspelad av Andre Hasko och ökade ledningen för AIK-Hockey Härnösand U18.

Med två omgångar kvar är AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats i tabellen medan ÖSK/Ö-vik U18 är på tionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan AIK-Hockey Härnösand U18 och ÖSK/Ö-vik U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen vunnit.

Nästa motstånd för AIK-Hockey Härnösand U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts lördag 28 februari 16.00 i Näskotthallen. ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Ånge U18 hemma lördag 7 mars 12.00.

AIK-Hockey Härnösand U18–ÖSK/Ö-vik U18 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.03) Dennis Nordin (Walter Stoltz), 1–1 (14.34) Vladislavs Martukans (Daniel Daksevic).

Andra perioden: 2–1 (20.57) Viktor Andersson (Hugo Ulander, Alfred Sjöholm), 3–1 (24.42) Vladislavs Martukans (Filip Ahnlund, Theodor Melander), 4–1 (33.04) Wilmer Marklund (Alexander Hellström, Alfred Sjöholm).

Tredje perioden: 5–1 (45.03) Theodor Melander, 6–1 (49.43) Daniel Daksevic (Andre Hasko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 28 februari 16.00

ÖSK/Ö-vik U18: Ånge IK, hemma, 7 mars 12.00