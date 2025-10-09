Ny seger för AIK – förlänger fina sviten

AIK-seger med 3–0 mot Nacka

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elliot Östervall Lewis med två mål för AIK

Segertåget fortsätter för AIK. Mot Nacka borta i Nacka Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional öst herr.

Elliot Östervall Lewis gjorde två mål för AIK

Elliot Östervall Lewis gav gästande AIK ledningen efter sex minuters spel på pass av Carl Norrbin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden var länge mållös. AIK gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål på 2.14 i slutet av perioden av Elliot Östervall Lewis och Rasmus Kennlöv och avgjorde matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Nacka ligger på tredje plats medan AIK har andraplatsen.

Söndag 12 oktober spelar Nacka borta mot Almtuna 17.00 och AIK mot Brinken hemma 15.30 i Ulriksdals IP.

Nacka–AIK 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U18 regional öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (6.45) Elliot Östervall Lewis (Carl Norrbin).

Tredje perioden: 0–2 (57.36) Elliot Östervall Lewis (Neo Nordstrand Jansson, Alexander Hedberg Bouveron), 0–3 (59.50) Rasmus Kennlöv (Manne Arwenhed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 3-0-2

AIK: 4-0-1

Nästa match:

Nacka: Almtuna IS, borta, 12 oktober

AIK: Brinkens IF, hemma, 12 oktober