NY Rangers tog enkel seger mot Washington

NY Rangers-seger med 8–1 mot Washington

NY Rangers övertygade när laget vann på hemmaplan mot Washington i NHL med hela 8–1 (1–1, 5–0, 2–0). Senast lagen möttes vann Washington med 6–3.

Segern var NY Rangers femte på de senaste sex matcherna.

JT Miller bakom NY Rangers avgörande

NY Rangers startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 23 sekunder slog Conor Sheary till på pass av Tye Kartye och Adam Fox. 1–1 kom efter 13.45 genom Connor McMichael efter förarbete av Tom Wilson och Martin Fehervary.

I andra perioden var det NY Rangers som dominerade och gick från 1–1 till 6–1 genom två mål av Will Cuylle, och ett mål var av JT Miller, Adam Fox och Adam Sykora.

2.27 in i tredje perioden slog Vincent Trocheck till och ökade ledningen. Will Cuylle stod för målet när laget punkterade matchen med ett 8–1-mål med 32 sekunder kvar att spela efter förarbete från Mika Zibanejad och Alexis Lafreniere. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

NY Rangers Will Cuylle gjorde tre mål, Mika Zibanejad hade tre assists och Adam Fox gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Washington Capitals har tagit två segrar före den här matchen. New York Rangers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

NY Rangers–Washington 8–1 (1–1, 5–0, 2–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (0.23) Conor Sheary (Tye Kartye, Adam Fox), 1–1 (13.45) Connor McMichael (Tom Wilson, Martin Fehervary).

Andra perioden: 2–1 (23.07) JT Miller (Mika Zibanejad, Adam Fox), 3–1 (25.53) Will Cuylle (Braden Schneider, Jonny Brodzinski), 4–1 (28.33) Will Cuylle (Vincent Trocheck, Vladislav Gavrikov), 5–1 (33.22) Adam Sykora (Noah Laba, Jaroslav Chmelar), 6–1 (38.27) Adam Fox (Mika Zibanejad, JT Miller).

Tredje perioden: 7–1 (42.27) Vincent Trocheck, 8–1 (59.28) Will Cuylle (Mika Zibanejad, Alexis Lafreniere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 4-0-1

Washington: 3-0-2

Nästa match:

NY Rangers: Buffalo Sabres, hemma, 9 april 01.00

Washington: Toronto Maple Leafs, borta, 9 april 01.30