NY Rangers avgjorde i förlängningen mot Edmonton

NY Rangers-seger med 4–3 efter förlängning

JT Miller avgjorde för NY Rangers

Andra raka segern för NY Rangers

NY Rangers tog en stark seger mot Edmonton borta i NHL. I förlängningen kunde NY Rangers avgöra till 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev JT Miller, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Edmonton–NY Rangers – mål för mål

Första perioden var jämn. NY Rangers inledde bäst och tog ledningen genom Jonny Brodzinski efter 5.44, men Edmonton kvitterade genom Darnell Nurse bara en minut senare. I andra perioden var det Edmonton som var starkast och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Matt Savoie och Darnell Nurse. NY Rangers reducerade och kvitterade till 3–3 genom Braden Schneider och Taylor Raddysh i tredje perioden. I förlängningen tog det 2.49 till NY Rangers också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev JT Miller, på pass av Braden Schneider och Alexis Lafreniere.

Det här var Edmontons fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även NY Rangers andra uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton Oilers med 2–0.

Söndag 2 november 03.00 möter Edmonton Chicago hemma i Rogers Place medan NY Rangers spelar borta mot Seattle.

Edmonton–NY Rangers 3–4 (1–1, 2–0, 0–2, 0–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (5.44) Jonny Brodzinski, 1–1 (6.51) Darnell Nurse (Jake Walman, Jack Roslovic).

Andra perioden: 2–1 (28.48) Matt Savoie (Adam Henrique, Leon Draisaitl), 3–1 (30.24) Darnell Nurse (Isaac Howard, Jake Walman).

Tredje perioden: 3–2 (48.18) Braden Schneider (Will Cuylle, Urho Vaakanainen), 3–3 (52.04) Taylor Raddysh (Conor Sheary).

Förlängning: 3–4 (62.49) JT Miller (Braden Schneider, Alexis Lafreniere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-2-1

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Edmonton: Chicago Blackhawks, hemma, 2 november

NY Rangers: Seattle Kraken, borta, 2 november